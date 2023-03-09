En yükseği için yarış başladı! Vakıfbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Akbank EYT için harekete geçti! 8 bin TL promosyon dağıtıyorlar!

EYT (Erken Emeklilik) yönetmeliği yasalaştıktan sonra bankalar EYT
promosyon tekliflerini açıklamaya başladı. Emekliliğe hak kazananlar, "2023 EYT banka promosyonu ne kadar?" gibi soruların yanıtını internette arıyor. İşte en yüksek EYT promosyonu veren bankaların listesi. EYT yönetmeliği kapsamında ilk kez emekli olacaklar, ilk ödemelerini e-Devlet üzerinden veya SGK'da emeklilik işlemlerinde banka ve şubelerini seçebilecek. Bu sayede EYT emeklisinin emekli maaşı seçtiği bankaya yatırılacak. EYT emeklileri de aynı şartlarla emeklilik promosyonu alabilecek.
3 YIL TAAHHÜT İLE PROMOSYON ALINIYOR
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından bankalar, emekli maaşı almaya hak kazanan EYT'lilere yönelik promosyon tekliflerini açıkladı. İnternet kullanıcıları, "EYT 2023 banka promosyonları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kamu ve özel bankalar, EYT emeklilere kendi şubelerinden 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapmayı taahhüt ediyorlar. Vakıfbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Akbank ve İş Bankası, EYT emekli maaş promosyon rakamlarını açıkladı.
KAMU VE ÖZEL BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ
emekli maaş promosyonlarıyla ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz:
Ziraat Bankası:
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapmaktadır. Promosyon tutarı, müşterinin aldığı emekli maaş tutarına göre değişmektedir. Buna göre; 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Halkbank:
Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alan müşterilere de 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapmaktadır. Promosyon tutarı, müşterinin aldığı emekli maaş tutarına göre değişmektedir. Buna göre; 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Vakıfbank:
Vakıfbank da emekli maaşını aracılığıyla ödeyen müşterilerine 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapmaktadır. Promosyon tutarı, müşterinin aldığı emekli maaş tutarına göre değişmektedir. Buna göre; 3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL, 3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL, 7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL, 10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL tutarında promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Yapıkredi
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine, 1 Kasım 2022 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında geçerli olan bir banka promosyonu sunuyor. Bu promosyon kapsamında, müşterilerin emekli aylıklarına göre farklı tutarlarda nakit ödeme yapılacaktır. Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra, müşterilerin bir aylık net geliri 3.499 TL'ye kadar ise 4.200 TL, 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL, 7.500 TL-9.999 TL arasındaysa 6.300 TL, 10.000 TL’nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenecektir.
Ek olarak, müşteriler Ek Ödül Taahhütnamesi’ni imzaladıktan sonra, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verirlerse, maaş baremi bağımsız olarak 200 TL ek nakit ödül alacaklardır. Bu promosyon fırsatından yararlanmak isteyen müşterilerin, Yapı kredi şubelerine başvurmaları gerekmektedir.
Denizbank
Emekli maaşını Denizbank'a devreden EYT (Tam emekli aylığı alamadan emekli olan) müşterilerine özel kampanya. Kampanya tutarı 7.500 TL'ye kadar olup, 3 yıl boyunca Denizbank'tan emekli maaşı alma taahhüdü ve otomatik fatura ödeme talimatı verildikten sonra ödenmektedir.
Türkiye İş Bankası:
Promosyon tutarı, banka aracılığı ile yapılan tüm emekli aylıklarının aylık tutarı en fazla 7.500 TL olmak üzere hesaplanmaktadır. Kampanya 01.11.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'na devreden müşterilerimiz için geçerlidir.
QNB Finansbank:
8.000 TL'ye varan nakit promosyonu ve CardFinans Emekli kredi kartında yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 9.200 TL'ye varan emekli ikramiyesi kampanyası. Promosyon tutarı, ortalama aylık emekli maaşı tutarına göre değişmekte olup, maksimum 8.000 TL'dir.
Garanti BBVA:
Promosyon tutarı, aylık emekli maaşı tutarına göre değişmekte olup, maksimum 5.400 TL'dir. Kampanya, emekli maaşını 3 yıl Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden müşteriler için geçerlidir.
ING:
Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alan müşteriler 7.500 TL'ye kadar ek nakit promosyondan faydalanabilir. Promosyon tutarı, aylık emekli maaşı tutarına göre değişmekte olup, maksimum 7.500 TL'dir.