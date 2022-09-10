En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi: 2022 Hangi banka ne kadar, kaç para emekli promosyonu veriyor? Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı













Başvuru süresi yeniden güncellenerek uzatıldı!

Emeklilere 10 bin liraya, memurlara 41 bin 500 liraya kadar promosyon ödemesi

En yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar hangileri?

Emeklilik promosyon kampanyası son başvuru süreci güncellendi





Ziraat Bankası promosyon ödemesi

Şekerbank promosyon ödemesi

Türkiye Finans promosyon ödemesi

Yapı Kredi promosyon ödemesi

TEB bankası promosyon ödemesi

Halkbank promosyon ödemesi

QNB Finansbank promosyon ödemesi

Kuveyt Türk promosyon ödemesi

Türkiye İş Bankası promosyon ödemesi

Garanti BBVA promosyon ödemesi

INGBank promosyon ödemesi

Akbank promosyon ödemesi

Denizbank promosyon ödemesi

Bankaların emekli vatandaşların maaşlarını kendilerinden almaya teşvik eden kampanyası Eylül ayında da devam edecek. Geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay da bankalar ellerindeki promosyon destek bedellerini yükseltirken bazı bankalar listenin başına geçmek için büyük mücadele gösteriyor. Her bankanın kendine ait şartları bulunurken bu kapsamda en yüksek emekli desteği ödemesi 10.000 TL sınırına ulaştı. hem özel bankalar hem de kamu bankaları en yüksek promosyonu verebilmek için birbirleriyle kapışıyor. Bu kapsamda noktada Vakıf Bank, TEB, Denizbank, ING Bank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve QNB Finansbank'ın promosyon kampanyaları araştırılıyor. Maaşlarının dışında ek gelir almak isteyen emekli vatandaşlar, maaşlarını başka bankaya taşıyarak kampanya bitmeden faydalanmak için acele ediyor.Denizbank, VakıfBank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi Bankası emekli maaşı promosyon kampanyalarını yenide güncelledi. Bankalar, 31 Ağustos'ta uyguladığı emekli maaşı desteğini 30 Eylül tarihine kadar uzattı.Emeklilik promosyon ödemeleri 8 bin lira ve üzerine kadar yükseldi. Ek ödemelerle birlikte bu ödemeler 10 bin liraya kadar çıkıyor. Bu kampanyalardan yalnızca emekliler değil, memurlar da yarışa dahil ediliyor. Bazı bankalar memurlar ile 41 bin 500 liraya sözleşme yeniliyorlar.Rakiplerine müşteri kaptırmak istemeyen bankalar, 3 yıl kalma sözüne karşılık olarak 8 bin 250 TL'ye kadar yükselttikleri promosyon ödemelerini 10 bin TL'ye kadar dayandırdılar. 10 bin lira promosyon ödemesi almak isteyen emekliler, bankanın şartları gereği yakınlarını da götürmek zorundalar.Birçok banka emeklilik promosyon kampanyalarının 31 Ağustos tarihinde sona ereceğini duyurmuşlardı. Alınan karar gereği kampanya süresi Eylül ayı için yenilendi ve son başvuru tarihi 30 Eylül olarak güncellendi. 2022'ye kadar uzatma kararı aldı. Daha öncesinde emekli promosyonunda faydalanmış olan fakat taahhüt süresini henüz tamamlamayanlar banka değişikliği yaparak yüksek promosyon bedelinden yararlanabilirler.Ziraat Bankası, 1.500 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri emeklilere 750 TL olmak üzere üç yıllık destek verecek. peşin ödeyeceğim. Başvuru için ön koşul SGK, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur üyeliğidir.Maaşına göre 1.500 lira, 1.750 lira ve maaş taşıyanlar için 2.000 lira veriliyor. Ayrıca 3 ay gecikmeli kredi kullanabilme, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubelerde işlem tercihi gibi fırsatlar sunuyor.Türkiye Finans bankasına 30 Eylül'e kadar başvuran ve emekli maaşını taşıyan müşterilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi veriliyor. 1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar için 3.000 TL, 1.500 TL'den 2.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar 5.000 TL, 2.500 TL ve üzeri maaşı olanlar 7.500 TL'ye kadar promosyon desteği alacaklar. Promosyon tutarına ek olarak, emekli maaşını Türkiye Finans'a aktardıktan sonra emekli yakınlarını getiren müşterilere, yakını başına 250 TL olmak üzere toplam 2.500 TL'ye kadar nakit ikramiye verilecek.2 Ağustos 2022 - 30 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında Yapı Kredi'den üç yıllık SGK emekliliği almayı taahhüt eden emekliler 7.500 TL'ye kadar nakdi yardım alma imkânına sahip olacaklar. Promosyon sözleşmesini imzaladıktan sonra ek şart yok. 1.499 TL'ye kadar aylık net gelir için 4.850 TL. 1.500 TL ile 2.499 TL arası 6.000 TL, 2.500 TL üzeri 7.250 TL nakit promosyon. Ek ödül taahhüdünün imzalanmasından sonraki 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda, maaş skalasına bakılmaksızın 100 TL ek nakdi tazminat ödenecektir. Emekli yakınlarını bankaya getirenler de kişi başı 250 lira alırken banka müşterisinden 10 yakın tanıdık istiyor.TEB'den 36 ay süreyle maaş almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca elektrik faturaları dahil en az iki otomatik fatura ödeme talimatı olan maaş müşterileri 8.000 TL'ye kadar destek alacaktır. Promosyonların yanı sıra emekli arkadaşlarını TEB'e davet eden müşteriler, emekli maaşını TEB'e taşıyan her bir yakın için 250 TL ve toplamda 500 TL'ye kadar ödül kazanabilmektedir. Teklif, 1 Eylül 2022'de veya sonrasında edinilen yeni yıllık gelir müşterilerine açıktır. Seçenekler arasında uygun fiyatlı sigorta paketleri, özel oranlı krediler, çağrı merkezleri, internet ve mobil şubeler, EFT'den ücretsiz transferler, ücretsiz kartlar ve tercih edilen çağrı merkezi hatları yer alıyor.Halkbank, 1.500 TL'nin altında emekli maaşına sahip olanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşına sahip olanlara 625 TL, 2.500 TL'nin üzerinde emekli maaşına sahip olanlara 750 TL ödeme gerçekleştiriyor.QNB Finansbank, emekli maaşını almayı taahhüt eden emekliye 7.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatını veriyor. Ayrıca emekli akrabalarını QNB Finansbank'a yönlendiren herkes müşteri başına 1000 TL kazanıyor. QNB Finansbank, tüm müşteriler teklif ve ödül kampanyalarından üç defa yararlanabiliyor. Böylelikle maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ve bu bankaya 3 arkadaşını getiren emekliler 10.000 TL emekli maaşı desteği alabiliyor.Maaş miktarına göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödenek sağlayan Kuveyt Türk, bankadan edinilen kart ile yapılacak 100 TL ve üzeri ilk market alışverişe 20 TL ücretsiz puan kazandırıyor.İş Bankası, 1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında 3 yıl boyunca taahhüt sözü veren emeklilerin ilk emekli maaş ödemesinde 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arasındaki maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde olan maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. ATM'lerden iki kez 2 bin liraya ücretsiz nakit çekim, dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale imkanı da sağlanıyor. 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatlarına ek olarak, İş Bankası'na emekli getiren İş Bankası müşterilerine Pazarama'da geçerli 500 TL'ye kadar MaxiPuan hediye edilecektir.Garanti BBVA'dan emekli maaşı alan bir kişi 7.500 TL'ye kadar destek alacak. 6.000 TL'ye varan nakit promosyonların yanı sıra, emekli maaşını Garanti BBVA'ya bağlayan emeklilere 1.500 TL'lik ikramiye fırsatı da bulunuyor. Kampanyanın geçerlilik tarihi 3-30 Eylül 2022'dir.Maaşını ING'ye geçiren emekliler, maaşlarına bağlı olarak 7.000 TL'ye kadar ek koşulsuz nakit promosyon ödeneği alıyorlar. Ayrıca emekli akrabalarınızı getirmeniz durumunda 5 arkadaşınızı getirmeniz şartıyla kişi başı 250 TL olmak üzere nakit ödeme de veriliyor. Böylece emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma şansına sahip oluyor. 31 Ağustos - 30 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında nakit promosyonu alan müşteriler banka promosyonundan yararlanabilirler. Promosyon sözleşmesi imzalandıktan sonra başka şart aranmazken aylık net gelir 1.500 TL'ye kadar ise 4.650 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında ise 5.800 TL, 2.500 TL'yi aşması halinde ise 7.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılır.Emekli maaşına 4.650 lira, 5.800 lira ve 7.000 lira promosyon ödeneği veren Akbank, aynı zamanda birden fazla otomatik ödeme talimatı verilirse 250 lira, kredi kartı satın alınıp 1.250 liradan fazla harcama yapılırsa 250 lira ödeme sağlıyor. Dolayısıyla emeklinin geliri 7.500 liraya çıkıyor. Banka ayrıca, emekli maaşı yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme imkanı da veriyor.Denizbank, emekli maaş bedeline göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödemesi veriyor. 1 otomatik ödeme talimatı veren müşteriler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 liraya kadar alabiliyorlar.