En yüksek emekli promosyonunu almak isteyenler dikkat! Maaşınız 7500 TL üstüyse İş Bankası'na koşun: Çift haneli para ödeyecek!

İş Bankası, SGK emeklilerinin ilk maaş ödemeleri için tercih edebilecekleri bir banka olarak öne çıkıyor. İlk emekli maaşı ödemesini İş Bankası'na taşıyan veya mevcut emekli maaşını buraya taşıyan müşteriler, 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemelerinden faydalanabiliyorlar. Ayrıca SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan müşteriler, Maximum Kart ve ek kartları için ücretsiz hizmet alabilecekleri gibi bankanın sunduğu birçok avantajdan da yararlanabiliyorlar.
EMEKLİ PROMOSYONLARINI TAKİP EDİN
İŞ BANKASI PROMOSYON KAMPANYASI
İş Bankası, emekli maaşını ilk defa İş Bankası'na taşıyan veya mevcut emekli maaşını buraya taşıyan müşterilere özel promosyon fırsatları sunuyor. Bu promosyonlar, emekli maaşının miktarına göre değişiklik gösteriyor. Maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emekliler için 4.500 TL, 3.500-7.500 TL aralığında maaş alanlar için 5.250 TL, 7.500-10.000 TL aralığında maaş alanlar için 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar için ise 7.500 TL tutarında bir promosyon ödemesi yapılıyor. Bu sayede emekli vatandaşlar, bankanın sunduğu avantajlardan yararlanarak maddi anlamda biraz olsun rahatlama imkanı elde edebiliyorlar.