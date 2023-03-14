En yüksek promosyonu veren bankayı arayanlar durun! Bu banka rekor ücreti teklif ediyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı protokol kapsamında emeklilere promosyon veren Yapı kredi Bankası, son olarak promosyon tutarlarını güncelledi. Emekli promosyonları artmaya devam ederken, banka nakit ve ek promosyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Artırılan promosyon tutarlarına ek olarak, Yapı Kredi Bankası belirli işlemler için ek nakit ödüller de sunuyor. Bunlar arasında maaş transferinden sonraki 60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı verilmesi, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başvurusu yapılması ve kredi kartı başvurusu yapılarak bu kartla 500 TL harcama yapılması yer alıyor.
Güncel Promosyonlar
Yapı Kredi Bankası, maaşını 3 yıl taşıyan emeklilere promosyon vereceğini açıkladı. Banka, Emekli Maaşı (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olanlar için promosyon tutarlarını artırdı. Güncel promosyonlar aşağıdaki gibi; 3.500 TL'ye kadar 4.500 TL 3.500 TL - 7.500 TL arası 5.250 TL 7.500 TL - 10.000 TL arası 6.750 TL 10.000 TL üzeri 7.500 TL Bu tutarlar, 31 Mart'a kadar geçerli.
Ek PromosyonlarMaaşını transfer eden ve belirli işlemleri yapanlar, ek promosyonlardan da yararlanabilir. Bu promosyonlar; Maaş eşiğine bakılmaksızın, maaş transferinden sonraki 60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı verenlere 250 TL
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) başvuranlara, 250 TL Kredi kartı başvurusu yapan ve bu kart ile 500 TL harcama yapanlara 750 TL