En zor optik illüzyon testi! Resimdeki gizli yüzü bulanların IQ’su 140! 100 kişiden 1 kişi sonuca ulaşıyor







GİZLİ KADINI GÖREBİLDİNİZ Mİ?











İŞTE ÇÖZÜM





OPTİK İLLÜZYON NEDİR?

Bu karmaşık optik illüzyon testi, çocuklar ve yetişkinler için hazırlanmış 7 saniyelik bir beyin egzersizidir. İllüzyon testinde, at üzerindeki iki kişi görünmektedir. Asıl zorluk ise, belirli bir süre içinde gizli yaşlı kadını resimde bulmaktır. Bu zorluk karşısında başarılı olabilecek misiniz?Bu test, görme ve gözlem yeteneklerinizi sınayan bir deneyimdir ve tam olarak 12 saniye süre verilmektedir. Meydan okumaya hazır mısınız? Eğer hazırsanız, zaman başlıyor.Gözlerimiz bazen bizi yanıltabilir veya var olmayan şeyleri görmemizi sağlayabilir. Henüz gizli yaşlı kadını bulamadınız mı? İpucu vermek gerekirse, yaşlı kadın, at üzerindeki kişilerin yanında yer alıyor olabilir. Umarız bu ipucu, optik bulmacayı çözmenizde size yardımcı olur.Süre doldu. 12 saniye içinde yaşlı kadını tespit etmeyi başarabildiniz mi? Eğer başarılı olduysanız, tebrikler! Keskin bir gözlem yeteneğine sahip olduğunuzu kanıtladınız. Umarız, bu optik illüzyon bulmacasını çözerken keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bir bütün olarak resme odaklandığınızda görsellerin bir kadının yüzünün parçası olduğunu göreceksiniz.Optik illüzyonlar, görsel algıyı yanıltan veya çarpık görsel efektlerdir. Gözlerimizin ve beynimizin, gerçeklikle uyumlu olmayan veya yanıltıcı görüntülerin algılanmasında bazen hatalı olabileceği bir gerçektir. Optik illüzyonlar, desenlerin, renklerin, boyutların veya perspektifin kullanımıyla oluşturulan yanıltıcı görsellerdir. Bu illüzyonlar, şekillerin büyüklüğünü, uzaklığı ve yönünü yanıltabilir, sabit nesnelerin hareket ettiği izlenimini verebilir veya gerçekte olmayan nesneleri görmemizi sağlayabilir. Beynimiz, görsel bilgileri işlerken bazı varsayımlar ve öngörüler kullanır. Optik illüzyonlar, bu varsayımları ve öngörüleri kullanarak görsel sistemimizi şaşırtır. Optik illüzyonlar, bilimsel araştırmaların ve görsel sanatın da ilgi odağı olmuştur. İnsanların bu illüzyonları nasıl algıladığı ve neden bazı yanıltmalara daha yatkın olduğu konularında çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda, optik illüzyonlar sanatsal ifade ve yaratıcılık için de kullanılmaktadır. Optik illüzyonlar, eğlenceli ve merak uyandırıcı deneyimler sunarak görsel algıyı anlamamızı ve sınırlarını keşfetmemizi sağlar. Gözlerimiz ve beynimiz arasındaki etkileşimi anlamak için optik illüzyonları incelemek ilginç bir konudur.