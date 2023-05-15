En zor zeka testi geldi! IQ seviyesi yüksek olanlar bile zorlanıyor! Gizli köpeği bulmanız için 9 saniyeniz var!







GİZLİ KÖPEĞİ BULUN







Zeka oyunları yediden yetmişe herkesin ilgisini çekerken görsel üzerinde yer alan ormanda saklanan köpeğin bulunması isteniyor. Geyik, ağaçlar, çimlerin arasında saklanan köpeği bulmak için 9 saniye süreniz var. Şimdiye kadar tahmin etmiş olabileceğiniz gibi, gizli köpeği bulmak için sadece 9 saniyeniz var. Zamanlayıcınızı ayarlayın sıra sizde.Bilişsel kapasitenizi geliştirmenin ve ruh halinizi yükseltecek yöntemlerden olan zeka oyunları düzenli olarak yapıldığında sizi daha zeki yapacağını bilimsel olarak kanıtlar. Bu zeka bulmacasında ormanda gizlenen köpeği 9 saniye içerisinde bulunması istenirken yalnızca yüzde 2'lik kesim verilen sürede sonuca varıyor. İşte herkesin merak ettiği gizlenen köpek aşağıda ki görselde işaretlendi.