GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 12:08

En zor zeka testi geldi! IQ seviyesi yüksek olanlar bile zorlanıyor! Gizli köpeği bulmanız için 9 saniyeniz var!

Son dönemlerde popüler hale gelen optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Keskin bir gözlemci olanlar sonuca hemen ulaşacak. Ormanda gizlenmiş köpeği bulmak için sadece 9 saniye süreniz var. Bu hayvanı bulanlar dahi kabul edilirken süreniz başladı.

GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 12:08
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
En zor zeka testi geldi! IQ seviyesi yüksek olanlar bile zorlanıyor! Gizli köpeği bulmanız için 9 saniyeniz var!


Zeka oyunları yediden yetmişe herkesin ilgisini çekerken görsel üzerinde yer alan ormanda saklanan köpeğin bulunması isteniyor. Geyik, ağaçlar, çimlerin arasında saklanan köpeği bulmak için 9 saniye süreniz var. Şimdiye kadar tahmin etmiş olabileceğiniz gibi, gizli köpeği bulmak için sadece 9 saniyeniz var. Zamanlayıcınızı ayarlayın sıra sizde. 

GİZLİ KÖPEĞİ BULUN

Bilişsel kapasitenizi geliştirmenin ve ruh halinizi yükseltecek yöntemlerden olan zeka oyunları düzenli olarak yapıldığında sizi daha zeki yapacağını bilimsel olarak kanıtlar. Bu zeka bulmacasında ormanda gizlenen köpeği 9 saniye içerisinde bulunması istenirken yalnızca yüzde 2'lik kesim verilen sürede sonuca varıyor. İşte herkesin merak ettiği gizlenen köpek aşağıda ki görselde işaretlendi. 



gizlenen köpek

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ