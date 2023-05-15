Zeka oyunları yediden yetmişe herkesin ilgisini çekerken görsel üzerinde yer alan ormanda saklanan köpeğin bulunması isteniyor. Geyik, ağaçlar, çimlerin arasında saklanan köpeği bulmak için 9 saniye süreniz var. Şimdiye kadar tahmin etmiş olabileceğiniz gibi, gizli köpeği bulmak için sadece 9 saniyeniz var. Zamanlayıcınızı ayarlayın sıra sizde.
GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 12:08
En zor zeka testi geldi! IQ seviyesi yüksek olanlar bile zorlanıyor! Gizli köpeği bulmanız için 9 saniyeniz var!
Son dönemlerde popüler hale gelen optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Keskin bir gözlemci olanlar sonuca hemen ulaşacak. Ormanda gizlenmiş köpeği bulmak için sadece 9 saniye süreniz var. Bu hayvanı bulanlar dahi kabul edilirken süreniz başladı.
GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 12:08