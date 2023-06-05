EKONOMİ
05 Haziran 2023 - 11:10

ENAG'dan Mayıs ayına ait iki farklı enflasyon hesabı: Yıllık artış 3 haneli!

Enflasyon Çalışma Grubu (ENAG), doğal gazın maliyetinin sıfır lira olduğu ve ayrıca fiyatın aynı kaldığı iki senaryoya karşılık gelen iki farklı enflasyon oranını yayınladı.

EKONOMİ
05 Haziran 2023 - 11:10
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
ENAG'dan Mayıs ayına ait iki farklı enflasyon hesabı: Yıllık artış 3 haneli!


Bağımsız bilim insanlarından oluşan ENAG'ın geçen ay yayınlanan veriler kapsamında tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) yıllık %105,19 ve aylık %4,86 artış göstermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından doğalgazın bir ay süreyle ücretsiz olarak sağlanacağını ve Mayıs ayı enflasyonunun "sıfır fiyat" yöntemiyle hesaplanacağını açıkladı. Enflasyonu aşağı çeken unsurlardan biri de bu oldu.



Bu nedenle ENAG, doğal gaz fiyatlarının sıfır lirada sabit kaldığı iki farklı senaryo altında iki farklı enflasyon oranı hesaplamıştır. Doğal gazın sıfır lira fiyatı varsayıldığında, Mayıs ayındaki enflasyon oranı yüzde 5,68 olarak kaydedildi. Yıllık büyüme oranı ise yüzde 105,45 şeklinde hesaplandı.

ENAG'dan Mayıs ayına ait iki farklı enflasyon hesabı

İLK BEŞ AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 36,59 OLDU

Doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmadığı varsayıldığında aylık enflasyon oranı %7,35, yıllık enflasyon oranı %109,01 ve 5 aylık enflasyon oranı %38,96'dır.

Merkez Bankası Başkanılık görevinde olan Şahap Kavcıoğlu, Ocak ayında yaptığı sunumda 2023 yılı sonuna kadar %22,3'lük bir enflasyon hedefi açıklaması yapmıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ