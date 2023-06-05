ENAG'dan Mayıs ayına ait iki farklı enflasyon hesabı: Yıllık artış 3 haneli!













İLK BEŞ AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 36,59 OLDU

Bağımsız bilim insanlarından oluşan ENAG'ın geçen ay yayınlanan veriler kapsamında tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) yıllık %105,19 ve aylık %4,86 artış göstermişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından doğalgazın bir ay süreyle ücretsiz olarak sağlanacağını ve Mayıs ayı enflasyonunun "sıfır fiyat" yöntemiyle hesaplanacağını açıkladı. Enflasyonu aşağı çeken unsurlardan biri de bu oldu.Bu nedenle ENAG, doğal gaz fiyatlarının sıfır lirada sabit kaldığı iki farklı senaryo altında iki farklı enflasyon oranı hesaplamıştır. Doğal gazın sıfır lira fiyatı varsayıldığında, Mayıs ayındaki enflasyon oranı yüzde 5,68 olarak kaydedildi. Yıllık büyüme oranı ise yüzde 105,45 şeklinde hesaplandı.Doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmadığı varsayıldığında aylık enflasyon oranı %7,35, yıllık enflasyon oranı %109,01 ve 5 aylık enflasyon oranı %38,96'dır. Merkez Bankası Başkanılık görevinde olan Şahap Kavcıoğlu, Ocak ayında yaptığı sunumda 2023 yılı sonuna kadar %22,3'lük bir enflasyon hedefi açıklaması yapmıştı.