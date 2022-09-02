Endonezya Ankara Büyükelçisi'nden Rektör Topal'a Ziyaret













Lalu Muhammed İkbal, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret etti.Lalu Muhammed İkbal ve beraberinde kendisine eşlik eden Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu Dr. Eren Günhan Ulusoy ile birlikte Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Enformasyon, Sosyal ve Kültürel İşler Sorumlusu Başkatib Fitriyani Riduan ve Silvia Korkmazer, Kastamonu Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile görüştü. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Dış İlişkiler Genel Koordinatörü M. Öztürk Akçaoğlu hazır bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi'nin fiziki yapılanması, akademik, idari personel ve öğrenci sayısı ile Kastamonu Üniversitende eğitim gören Endonezyalı öğrenciler hakkında Büyükelçi İkbal'e bilgiler verdi.Büyükelçi İkbal ise her iki ülkenin üniversiteleri arasında yürütülebilecek iş birliklerine destek olacaklarını belirterek Endonezyalı öğrencilere göstermiş oldukları ilgi ve misafirperverlikleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a teşekkür etti.