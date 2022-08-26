TEKNOLOJİ
26 Ağustos 2022 - 22:11

Endustri 4.0 uygulamaları vitrinde

2019 senesinde düzenlenen endüstri 4.0 uygulamasının kullanım alanları insanlar tarafından merak ediliyor. Peki endüstri 4.0 uygulamasının kullanım alanları nedir? Faydaları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
26 Ağustos 2022 - 22:11
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Endustri 4.0 uygulamaları vitrinde


Endüstri 4.0 uygulaması yayınlandığı günden beri hem insanların hem de şirketlerin dikkatini çekiyor. Hala araştırmalara konu olan endüstri 4.0 uygulaması kullanım alanları nelerdir? Endüstri 4.0 uygulamasının sağlayacağı faydalar nelerdir? Endüstri 4.0 ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Endüstri 4.0 uygulaması

Endüstri 4.0 uygulaması 9 farklı teknolojik gelişmeyi içinde barındıracak şekilde hazırlanmıştır. Bu gelişmeler büyük veriler, artırılan gerçeklik, otonom robotlar, siber güvenlik, eklemeli üretim, nesnelerin interneti, simülasyonlar, bulut bilişim ve sistem entegrasyonudur. Endüstri 4.0 uygulaması ofislerin yararına olması amaçlanmış bir uygulamadır ve içinde bulunan teknolojik gelişmeler merak edilmektedir.



Endüstri 4.0 içinde bulunan kullanım alanları şu şekildedir;

Endüstri 4.0 Uygulama Alanları

Endüstri 4.0 uygulama alanları

Endüstri 4.0 uygulama alanları farklı başlıklar altında incelenebilir. Bu başlıklar;

-İleri seviye dijital ürün geliştirmek: Uygulamada bu kullanım alanının en büyük amacı geliştirme maliyetlerinin azaltılmasıdır. İçinde bulunan kullanımlar fiziksel olarak kullanılan bir objenin dijital ortamda ikizinin yaratılması, anlık veri toplaması sağlanabilmesi, tekli kimlik oluşturulması, 3 boyutlu sunum, simülasyon, geçmiş verilerin analizi, dijital belgelemedir. Bunlar üretim, tasarım, kontrol, eğitim gibi alanlarda uzaktan kontrolü sağlaması için geliştirilmiştir.

-Verilere dayalı kalite kontrol: İnsan eliyle yapılan kontrollerin zorluklarını ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiş ve dijital odakla çalışma amaçlanmıştır. Fabrikalarda oluşturulan malzemelerin ve ürünlerin kontrollerinin anlık olarak sağlanabilmesi ve hata olmaması için avantaj sağlamaktadır.

-Sanal eğitimler: Dijital alandaki verilerin eğitim olarak kullanılması için oluşturulmuştur. İşe alırken, oryantasyonda, bakım, üretim, tamir, makine kurulum ve kontrolleri ve simülasyon alanlarında hizmet vermektedir.

-Yeni iş modelleri: Endüstrü 4.0 modelinin içinde bulunan 9 farklı teknolojik gelişmeyi kapsamaktadır. Direkt satış olması yerine kiralama ve fiyatlama konularında avantaj sağlamaktadır.

-Uzaktan hizmet: Uzaktan hizmet talep oluşturulmasını, tekliflendirmeyi, satış sonrası hizmeti kapsamaktadır. Satış yapıldıktan sonra müşterinin kurulumunda yardımcı olunması, arızaların teşhis edilmesi gibi konularda avantaj sağlaması için oluşturulmuştur.

-Kestirimci bakım: Uygulama içinde sensörler yardımıyla birlikte ekipman çalışmalarınmın kontrol edilmesi, toplanması için geiştirilmiştir. En çok yatırım yapılan uygulama alanıdır.

-Uzaktan varlık: Makineler ve araçların uzaktan kalitelerinin ölçülmesi, uzaktan erişilmesi için tasarlanmıştır ve kameralarla da yapılabilmektedir.

-İnsan ve robot iş birlikleri: Üretimlerin insan ve robotların iş birliği sağlayarak yapmalarını sağlayan uygulamadır. Uzun zamandır endüstri alanında kullanılmaktadır.

Verilere dayalı varlık ve fabrika optimizasyonları: Üretim alanında olan tüm varlıkların en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Planlama, sipariş karşılama ve tedarik alanlarında kullanılmaktadır.

-Eklemeli üretim: Üretim alanlarında farklı malzemelerle birlikte üç boyutlu nesnelerin üretilmesini sağlayan kullanım alanıdır. 3 boyutlu yazıcı olarak da bilinen alanda yeni ürünlerin katmanlı olarak üretilmeleri sağlanmaktadır.

-Verilere dayalı stok: Çalışma alanlarında sipariş konusunda herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için stokların verilerle kontrol edilebilir hale gelmesi amacıyla ERP, WF, MES, BI, RTLS ve SCM gibi yazılımları da destekleyecek şekilde oluşturulmuştur.

-Artırılmış gerçekli desteklenen operasyonlar: Fiziksel ortamda üretilen nesnelerin dijital ortamda da kopyalarının oluşturulması amacıyla ortaya çıkmıştır. Eğitim, kalite kontrol, bakım, uzaktan erişim, üretim alanlarında kullanılabilmektedir.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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