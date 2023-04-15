Endüstriyel balıkçılıkla uğraşan balıkçılara avlanma yasağı getirildi!







AVLANMA YASAĞI 15 NİSAN-31 AĞUSTOS ARASI GEÇERLİ











15 Nisan 2023 Cumartesi itibariyle Türkiye sularında büyük tekneler ve gırgırlarla avlanma yasağı başlatıldı. Son balıkçılar da Gürpınar balık pazarına döndü. Son müzayede kalabalıktı. Bugün başlatılan gırgır ağları ve su ürünleri avcılığı 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.Söz konusu yasakla ilgili yapılan açıklamada 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri ​​arasında Karadeniz'de trol balıkçılığı yasaklanmıştır.15 Nisan - 31 Ağustos arasında ayrıca tüm karasuları algaruna ve salyangoz avcılığına kapatılacak. Bu dönemde sadece dalgıç balık avına izin verilmektedir. Yine 15 Nisan ile 15 Haziran tarihlerinin arasında her türlü üretim yöntemiyle kalkan avcılığı yasaktır. 1 Nisan'dan 31 Ağustos'a kadar karasularında ağ balıkçılığı dahil her türlü balık avı ve torik avcılığı yasaklandı.