EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 17:56

Enerji Bakanı doğal gaz zammı kararını duyurdu! 2023 Mart ayına kadar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Dönmez, Karadeniz gazının ne zaman kullanılmaya başlayacağını da duyurdu.

EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 17:56
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Enerji Bakanı doğal gaz zammı kararını duyurdu! 2023 Mart ayına kadar...


Eylül ayında doğal gaz ve elektrik fiyatlarına zam yapılması ardından faturalar yükselmişti. Kış aylarının gelmesiyle beraber doğal gaza yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı konusu merak uyandırıyordu. Vatandaşlar artık bir zamla daha mücadele edemeyeceklerini belirtirken beklenen açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den geldi.

Enerji Bakanından doğalgaz zammı açıklaması!

Milyonlarca vatandaş kış aylarında doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Akıllardaki soru işaretini yok eden açıklama Bakan Dönmez’den geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aralık ayında doğal gaz faturalarında zam yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca Karadeniz’de bulunan gazın kullanıma başlanacağı tarih ile ilgili de açıklama yaptı.



Bakan Dönmez, Karadeniz’de bulunan doğal gazın 2023 yılının ilk çeyreğinde yani mart ayı gibi sisteme verileceği müjdesini vererek, 4 yıl içerisinde üretimin 40 milyon metreküpe çıkarılacağını ve konutlarda kullanılan doğal gazın hepsini karşılamaya yeterli olacağını açıkladı.

Konutların hepsine yetecek

Karadeniz’de keşfedilen doğal gaza ilişkin açıklamalarını sürdüren Bakan Dönmez, konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz’den üretilebilir hale geleceğini ifade etti. Hedeflerinin 2023 Mart ayında vatandaşla Karadeniz gazını buluşturmak olduğunu ve 4 yıl içerisinde de günlük 40 milyon metreküp üretime imza atacaklarını belirtti.

Vatandaşların faydasına olacak her türlü kararı almaya hazır olduklarının altını çizerek Karadeniz gazının Türkiye’ye en az 25 – 30 yıl yeteceğini dile getirdi.

Önceki yıl doğalgaz konusunda bazı sorunlar yaşanmıştı. İran’ın gazı kesmesiyle beraber kısa süreli kesintiler yaşanmıştı. Bakan Dönmez, bu kış için herhangi bir sorun yaşanmayacağını, Türkiye’nin daha önce yaptığı kontratlarla yine yıl içerisinde artan ihtiyacı karşılamak için yapılan anlaşmalarla bu sene sorunsuz bir kış getirileceğinin haberini verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarına göre Aralık ayında doğal gaza zam yapılmayacak. Eylül ayındaki yapılan son zamla birlikte uygulanan tarife geçerli olacak. Ancak Ocak ayından itibaren doğal gaza zam gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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