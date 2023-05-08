Enerji Bakanı'ndan seçim mesajı: 'Siber saldırılara karşı gerekli tüm tedbirler alındı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geri sayım başlatılan 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri ile ilgili seçim öncesinde elektrik hattı tehditleri ve siber saldırılara karşı gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Bakan Dönmez, Seçim günü güvenliğin sağlanması için tüm kurum ve kuruluşlarla çalıştığını söyledi. Dönmez, bu çalışma kapsamında seçim merkezleri, mahkemeler, havaalanları ile beraber parti binalarıyla Yüksek Seçim Komisyonu gibi kritik noktalara hizmet veren ağ unsurlarında bakım çalışmasının yapıldığını bildirdi.
Genel aydınlatma sistemi çalışma koşulları ve kritik noktalardaki cihaz kontrollerinin tamamlandığını da bildiren Bakan Dönmez, "Bakanlığın envanterinde bulunan jeneratörlerin durumu tespit edilerek gerekli bakım ve aynı zamanda da onarım işlemleri hayata geçirildi." dedi.