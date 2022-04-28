Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!

Bakanlıklara memur alımları devam ederken, Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığı bayram öncesi yapmış olduğu açıklamada farklı unvanlarda toplamda 65 memur alımı yapacağını duyurdu.

Hangi mesleklerden alım olacak ?



Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 10 Kişi

Destek Personeli (Temizlik) - 20 Kişi

Destek Personeli (Şoför) - 10 Kişi

Teknisyen (Elektrik) - 1 Kişi

Teknisyen (İnşaat) - 1 kişi

Teknisyen (Mobilya) - 2 Kişi

Teknisyen (Sıhhi Tesisat) - 1 kişi

Büro Personeli (Lisans) - 12 kişi

Büro Personeli (Ön Lisans) - 8 kişi



Başvurular bayram sonrasında başlıyor

Adaylar başvurularını 9 Mayıs - 20 Mayıs tarihleri arasında e- Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapabilecekler.Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir



Başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.