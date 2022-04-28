Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!

Bakanlıklara memur alımları devam ederken, Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığı bayram öncesi yapmış olduğu açıklamada farklı unvanlarda toplamda 65 memur alımı yapacağını duyurdu.
Hangi mesleklerden alım olacak ?
Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 10 Kişi
Destek Personeli (Temizlik) - 20 Kişi
Destek Personeli (Şoför) - 10 Kişi
Teknisyen (Elektrik) - 1 Kişi
Teknisyen (İnşaat) - 1 kişi
Teknisyen (Mobilya) - 2 Kişi
Teknisyen (Sıhhi Tesisat) - 1 kişi
Büro Personeli (Lisans) - 12 kişi
Büro Personeli (Ön Lisans) - 8 kişi
Başvurular bayram sonrasında başlıyor
Adaylar başvurularını 9 Mayıs - 20 Mayıs tarihleri arasında e- Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapabilecekler.Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
Başvuru şartları
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak.
- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.