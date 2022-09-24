Enerji krizi Eyfel Kulesi'nin ışıklarını kapattırdı!













Paris karanlığa gömüldü!

Fransa'da enerji tasarrufuna geçişin etkin bir şekilde yapılabilmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla bazı turistik ve tarihi binalarda ışıkların normal saatlerden önce kapatılmasına karar verildi.Bu kapsamda ülkenin başkentinin tarihi simgesi olarak bilinen Eyfel Kulesi'nin ışıkları normal saatinden tam 1 saat 15 dakika önce karartıldı. Kulenin ışıkları normal zamanlarda her gün yerel saatle 01:00'de kapatılırdı.Enerji tasarrufuna ilişkin alınan yeni kararlar gereği Paris'in tüm bölgelerinde bulunan belediye binaları, belediyelere bağlı müzeler ve yaklaşık olarak 52 metre uzunluğundaki Saint-Jacques Kulesi'nin ışıkları da yerel saat 22.00'yi gösterdiğinde tamamen kapatıldı.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, belediyenin enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında aldığı yeni bir kararı 13 Eylül'de Twitter'dan duyurdu ve belediyeye ait binalarda ve Eyfel Kulesi'nde ışıklarını 23 Eylül tarihinden itibaren kapatacağını söylemişti.