DÜNYA
24 Eylül 2022 - 13:37

Enerji krizi Eyfel Kulesi'nin ışıklarını kapattırdı!

Fransa'nın başkenti Paris'te buluna tarihi Eyfel Kulesi'nin ışıkları, yerel yönetimin enerji tasarrufu önlemleri kapsamında 1 saat 15 dakika daha önce kapatıldı. Eyfel Kulesi'nin ışıkları bu güne kadar yerel saatle 01:00'de kapatılırdı.

DÜNYA
24 Eylül 2022 - 13:37
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Enerji krizi Eyfel Kulesi'nin ışıklarını kapattırdı!


Fransa'da enerji tasarrufuna geçişin etkin bir şekilde yapılabilmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla bazı turistik ve tarihi binalarda ışıkların normal saatlerden önce kapatılmasına karar verildi.

Enerji krizi Eyfel Kulesi



Bu kapsamda ülkenin başkentinin tarihi simgesi olarak bilinen Eyfel Kulesi'nin ışıkları normal saatinden tam 1 saat 15 dakika önce karartıldı. Kulenin ışıkları normal zamanlarda her gün yerel saatle 01:00'de kapatılırdı.

Paris karanlığa gömüldü!

Enerji tasarrufuna ilişkin alınan yeni kararlar gereği Paris'in tüm bölgelerinde bulunan belediye binaları, belediyelere bağlı müzeler ve yaklaşık olarak 52 metre uzunluğundaki Saint-Jacques Kulesi'nin ışıkları da yerel saat 22.00'yi gösterdiğinde tamamen kapatıldı.

Enerji krizi Eyfel Kulesi

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, belediyenin enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında aldığı yeni bir kararı 13 Eylül'de Twitter'dan duyurdu ve belediyeye ait binalarda ve Eyfel Kulesi'nde ışıklarını 23 Eylül tarihinden itibaren kapatacağını söylemişti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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