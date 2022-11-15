Enerji krizi yaşanırken, soğuk bir evde yaşamak sağlığınızı nasıl etkiler?

En Büyük Tehlike Ev Kazaları ve Küf!

Dünya küresel bir enerji krizinin pençesindeyken, yüz milyonlarca insan bu kış evlerini sıcak tutmak için mücadele ediyor. Enerji piyasasındaki dalgalanmalar ve dünya genelindeki enflasyon atışlarının fiyatları yükseltmesiyle birlikte en temel ihtiyaçlardan birisi olan ısınmanın da pek çok hane için bir krize dönüştüğü görülmekte. Uzmanlar enerjide yaşanan bu krizin sonuçlarının çok boyutlu ve uzun süreli olabileceğini belirtiyorlar. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), büyük ölçüde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen, dünyanın gerçek anlamda ilk "küresel enerji krizinin" ortasında olduğu uyarısında bulundu. Milyonlarca insanın bu durumdan etkilenmesi muhtemel, ancak “en büyük yük en yoksul ve en savunmasız kesimlerin üzerinde olacaktır.” yorumu yapıldı Şüphesiz ısınmanın sağlığımızla da oldukça yakın bir ilişkisi var.Bilimsel araştırmalar, soğuk evlerin ev sakinleri için zararlı ve hatta bazen ölümcül olabileceğini gösteriyor.Düşük sıcaklıklarda insanların güç ve el becerilerinin azalması nedeniyle felç, solunum yolu enfeksiyonu ve düşme veya diğer yaralanma riskleri daha da artıyor. İşte bu nedenle yeterli miktarda ısıtılamayan evler insanların sağlığı, refahı ve hatta hayattaki fırsatları üzerinde hem kısa hem de uzun vadeli sonuçlar doğurabiliyor.Bazı sağlık uzmanları bu durumun sadece geçici bir sıkıntı anı olmadığını savunuyor. Yaşanmakta olan bu krizin bir halk sağlığı ikilemi olduğunu, bu durumu göz ardı etmenin önemli bir tehlikeyi yok saymak olacağını söylüyorlar.Soğuklardan korunmak amaçlı olarak üst üste giyinmenin hareket kabiliyetini kısıtlaması sebebiyle özellikle yaşlı ve çocuklar için düşme ve düşme kaynaklı ev kazalarında artış yaratabileceği konuşuluyor. Ayrıca uzmanlar yeteri kadar ısınmayan evlerde, nem ve küf gibi solunum sistemine büyük zararları olan mikroorganizmanların üremesinin artış gösterdiğini bu durumun sağlık için önemli tehlikeler yaratabileceğini belirtiyorlar.