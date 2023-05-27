EnerjiSA duyurdu: Faturası gelen vatandaşlara 150 TL! Son 5 gün hesaplara yatacak

Yüksek gelen faturalardan şikayetçi olduğumu EnerjiSA bu kez sizlere özel bir kampanya duyurusu yaptı. Detaylar haberimizde…
ENERJİSA’DAN ELEKTRİK FATURASI GELEN VATANDAŞLAR: DUYURU YAPILDI, 5 GÜN İÇİNDE…
Bu konu EnerjiSA'dan elektrik faturası alan vatandaşları kapsıyor. EnerjiSA bunu yazılı bir açıklama ile duyurdu. Dolayısıyla 5 gün içinde başvuru yapanlar 150TL'ye kadar chip para kazanabiliyor. Türkiye'de birçok kişi EnerjiSA faturası ödüyor. Konuyla ilgili kamuoyuna yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Axess üzerinden otomatik faturalı sipariş verenler 150 TL'ye varan chip para kazanma şansı yakalayacak.
KAMPANYA İLE İLGİLİ ŞU BİLGİLER VERİLDİ
1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Axess, Axess Öğrenci veya Free ana kartınız ile bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Kampanya kapsamında birden fazla kartınız varsa, Axess veya Free kartınızın minimum sipariş miktarı olmalıdır. Kampanya kapsamında Axess, Axess Öğrenci ve Free kartlarla 1 veya 2 yeni başvuruda 25 TL, 3 veya 4 yeni başvuruda 75 TL, 5 ve üzeri yeni başvuruda 150 TL kazanabilirsiniz. Kampanya her müşteri için gerçekleştirilir. Kasım ayı boyunca katılım kartınız ile yapacağınız her fatura ödeme talimatında 150 TL'ye varan bahşiş parası kazanın. Kampanya kapsamında kazanılan ödüller 2 Haziran 2023 tarihinde chip para olarak kartınıza yüklenecektir. Bu teklif sadece yeni siparişler için geçerlidir. Otomatik kredi
kartı fatura ödeme talimatınızı iptal edip tekrar göndermeniz veya banka hesap tanımlı fatura ödeme talimatınızı iptal edip kredi kartınıza tekrar göndermeniz durumunda kampanyadan yararlanamazsınız. Hesabınızdaki talimatlar promosyonlar için uygun değildir. Bir promosyonda ödül kazanırsanız, geçerli otomatik ödeme talimatı, ödülün talep edildiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde iptal edilemez ve otomatik ödeme talimatının verildiği fatura, kredi kartından olmalıdır. Aksi takdirde çip parası yükümlülük sonunda irat kaydedilecektir. Sipariş kapsamında kredi kartı ile fatura ödemesi yapılması durumunda banka tarafından belirlenen otomatik faiz oranı uygulanacaktır. Asgari yükümlülüğün vadesinde ödenmemesi veya kısmen ödenmesi halinde, fatura ödeme tarihinden vade tarihine kadar gecikme faiz oranı, son ödeme tarihi ile vade tarihine kadar ise asgari borç üzerinden gecikme faizi uygulanacaktır. Borç kapatılır ve asgari tutarı aşan kısma gecikme faizi işletilir. Kampanyadan yararlanmak için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar FATURAC ile 4566'ya SMS göndermeniz gerekmektedir. Kampanyaya katılım, kısa mesajın Akbank sistemine ulaşmasından ve Akbank'ın kaydınızı size bildirmesinden sonra garanti edilir. Bu ödül, Akbank'ın müşterilerine sağladığı bir avantajdır. Enerjisa faturanızda indirim yapmıyor. Katılmak için SMS gönderildi. Operatörün kendi ücret yapısına göre faturalandırılacaksınız. Ayda yalnızca bir faturalandırma kampanyasına katılabilirsiniz. Akbank T.A.Ş ve Enerjisa kampanyayı durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutar.