Kim Kimdir
04 Temmuz 2022 - 23:14

Enes Özgül kimdir? Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül kaç yaşında, nerelidir? Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber!

MSB acı haberi duyurdu. Pençe-Kilit operasyonunda 21 Haziran günü teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün şehitlik mertebesine ulaştığı açıklandı. İşte detaylar...

Kim Kimdir
04 Temmuz 2022 - 23:14
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Enes Özgül kimdir? Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül kaç yaşında, nerelidir? Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber!
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı bir açıklamada; "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Akar taziye mesajı yayınladı

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehidimiz için bir taziye mesajı yayınladı. Akar taziye mesajında; "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. (DHA)

Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber!

Vasiyeti duygulandırdı

Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül’ün Isparta Yetiştirme Yurdu’ndan çıktıktan sonra vatani görevini yerine getirmek için askere gittiği öğrenildi. Şehidin 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına attığı bir mesajda “Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı. Aynı zamanda şehidimizin yetiştirme yurdundaki öğretmenine de operasyon öncesi mesaj yazdığı ve helallik istediği daha sonra şehit olursa isminin bir çocuk esirgeme kurumuna verilmesini rica ettiği bir vasiyeti olduğu öğrenildi. Bu mesajların yayınlanmasından sonra vasiyeti okuyanlar göz yaşlarına hakim olamadı...

Şehidimiz var! Acı haberi MSB duyurdu...

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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