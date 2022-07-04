Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı bir açıklamada; "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Kim Kimdir
04 Temmuz 2022 - 23:14
Enes Özgül kimdir? Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül kaç yaşında, nerelidir? Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber!
MSB acı haberi duyurdu. Pençe-Kilit operasyonunda 21 Haziran günü teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün şehitlik mertebesine ulaştığı açıklandı. İşte detaylar...
Kim Kimdir
04 Temmuz 2022 - 23:14