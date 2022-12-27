Enes Ünal'a talip var! Atletico Madrid Milli yıldızı transfer etmek istiyor







Kariyeri göz dolduruyor







Felix'in yerine geliyor!

Kariyerine La Liga takımlarından Getafe'de devam eden Enes Ünal için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kariyerine Bursaspor'da başlayan Enes Ünal burada fazla kalmadı ve genç yaşta 4.4 Milyon Euro bonservis ile Premier Lig devi Manchester City'ye transfer oldu. City geleceğe yatırım olarak gördüğü milli golcüyü önce Genk'e kiralık gönderdi. Burada gösterdiği kötü performans ile kış transfer döneminde oyuncu ile yollar ayrıldı.Genk ile yollarını ayıran Enes Ünal, kış transfer döneminde City tarafından NAC Breda'ya kiralandı. Sonraki sezon Twente'ye kiralanan milli golü, burada kendisini gösterdi ve 19 gol ile sezonu tamamladı.Sezon sonunda La Liga takımlarından Villareal'e 14 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Villareal onu transfer ettikten sonra Levante'ye gönderdi ancak orada da 6 ay kalabildi ve Real Valladolid'e 2,5 yıllığına kiralandı. Burada da bir türlü istediği formu tutturamayan Enes Ünal, 2020-2021 sezonunda bir başka La Liga ekibi Getafe'ye 9 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Getafe'deki ilk sezonunda beklentileri karşılayamayan genç forvet geçen sezon adeta kendisini buldu ve 16 gol attı.Kariyerini Getafe'de sürdüren Enes Ünal için Atletico Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edildi. Atletico Madrid'de takımdan ayrılması beklenen Joao Felix'in yerine iki aday olarak Borussia Mönchengladbach'tan Marcos Thuram ve Getafe'den Enes Ünal'ın listede yer aldığı öğrenildi.