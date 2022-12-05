Enflasyon 2 yılın zirvesinden geri döndü: Kasım ayında enflasyon oran rakamı yıllık yüzde 84,39!

Kasım ayı enflasyon verileri tüm sektörlerin yüksek beklentileriyle açıklandı. Geçen ay yıllıklandırılmış bazda 85,51 olarak açıklanan enflasyon bu ay 84,39'a geriledi. Böylece enflasyon 24 yıl önceki zirvesinden geri döndü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından piyasaların merakla beklediği Kasım ayına ait tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) verileri yayınladı. Kasım ayı içerisinde bir önceki ay verilerine göre yüzde 2,88, geçtiğimiz yıl Aralık ayı verilerine göre yüzde 62,35, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki verilerine göre yüzde 84,39 ve 12 ay baz alınarak çıkarılan ortalama ise yüzde 70,36 oldu.
Taşımacılık en yüksek yıllık büyüme oranına sahipti. Geçen yılın aynı ayındaki oranlarına göre artışı görülen grup yüzde 35,87 ile iletişim oldu. Ancak geçtiğimiz yılın aynı ay verilerine göre en fazla artış gösteren ana grubun yüzde 107,03 ile ulaşım olduğu görüldü.