Enflasyon 2 yılın zirvesinden geri döndü: Kasım ayında enflasyon oran rakamı yıllık yüzde 84,39!













AYLIK BÜYÜME ORANINDAKİ İKİ ANA GRUP GIDA İLE BİRLİKTE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ NELER?

Kasım ayı enflasyon verileri tüm sektörlerin yüksek beklentileriyle açıklandı. Geçen ay yıllıklandırılmış bazda 85,51 olarak açıklanan enflasyon bu ay 84,39'a geriledi. Böylece enflasyon 24 yıl önceki zirvesinden geri döndü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından piyasaların merakla beklediği Kasım ayına ait tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) verileri yayınladı. Kasım ayı içerisinde bir önceki ay verilerine göre yüzde 2,88, geçtiğimiz yıl Aralık ayı verilerine göre yüzde 62,35, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki verilerine göre yüzde 84,39 ve 12 ay baz alınarak çıkarılan ortalama ise yüzde 70,36 oldu.Taşımacılık en yüksek yıllık büyüme oranına sahipti. Geçen yılın aynı ayındaki oranlarına göre artışı görülen grup yüzde 35,87 ile iletişim oldu. Ancak geçtiğimiz yılın aynı ay verilerine göre en fazla artış gösteren ana grubun yüzde 107,03 ile ulaşım olduğu görüldü.Ana harcama gruplarında ise Kasım 2022'de bir önceki ay verilerine göre en az artış kaydeden ana gruplar yüzde -1,42 ile giyim ile birlikte ayakkabı oldu. Ancak 2022 Kasım ayı içerisinde yüzde 5,75 ile bir önceki ay verilerine göre en fazla artış gösteren ana grup gıda ürünleriyle alkolsüz içecek grubu oldu. Enflasyon, Ekim ayında aylık yüzde 3,54 artışla yıllık yüzde 85,51 olmuştu. Son beş ayda enflasyon aylık 2,88 artışla 13,33 arttı.Kasım ayı enflasyon beklentileri anketine 17 ekonomist katıldı. Ankete göre ekonomistlerin Kasım ayı için ortalama enflasyon tahmini yüzde 3,10 oldu. Ekonomistler tarafından yapılan anketlerde Kasım ayına ilişkin enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90 ile en yüksek yüzde 3,82 arasında değişiyordu.