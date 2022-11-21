EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 18:58

Enflasyon bir tek o ürünü teğet geçmişti: Yeni yılda fiyatı 2 katına çıkıyor!

Yüksek enflasyon rakamları nedeniyle birçok üründe yüzde 100'e varan fiyat artışı yaşandı. Fiyatı son yıllarda artmayan o ürünün fiyatı ise yeni yılda iki katına çıkacak.

EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 18:58
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Enflasyon bir tek o ürünü teğet geçmişti: Yeni yılda fiyatı 2 katına çıkıyor!


Türkiye genelinde 2019 yılından itibaren ücretli poşet uygulaması başladı. Marketlerde ve diğer tüm satış yapan işletmelerde poşetler 25 kuruştan satılmaya başladı. Bu tarihten itibaren vatandaşlar artık marketlere kendi poşetleriyle gider oldu ve alacakları her bir poşet için 25 kuruş ödemeye başladılar.

25 kuruşluk ücretli poşet uygulamaları başlarda hem poşet üreticilerini hem de tüketicileri zor duruma sokmuştu. Ancak bu uygulamadaki asıl amaç plastik poşet kullanımını azaltmaktı.



2019 yılından bu yana enflasyon oranları ütopik rakamlara ulaştı. A’dan Z’ye tüm ürün fiyatlarına zam gelirken enflasyondan etkilenmeyen tek ürün plastik poşet olmuştu. 2019 yılında 25 kuruş ücretle başlayan uygulama 2022 yılının sonuna gelindiğinde de hala 25 kuruş olarak satılıyor.

poşet zam

Plastik poşetlere zam bekleniyor!

Geçtiğimiz yıl plastik poşet uygulamalarına ilişkin yapılan açıklamalarda, market kasalarına poşetlerden giden payın 10 kuruştan 7 kuruşa düştüğü belirtilmişti. Yetkililer ücretli poşet uygulamasının marketlere gelir kapısı olmasına karşı olduklarını fakat plastik poşet üreticilerinin bu durumdan zararlı çıktığını belirtiyor.

Türkiye’de enflasyon rakamları yüzde 85’e yükselmişken bundan etkilenmeyen tek ürün plastik poşetti. 2019 yılından bu yana plastik poşetler yalnızca 25 kuruşa satılıyor. Marketlerin ücretsiz poşet uygulaması bulunmuyor. Üreticiler bu durumdan yakınırken ortaya yeni bir iddia atıldı.

Son gelen bilgilere göre plastik poşet fiyatlarına yeni yılda zam yapılması bekleniyor. Şu an 25 kuruşa satılan bir adet plastik poşetin 2023 yılı itibarıyla 50 kuruş ila 75 kuruş arasına yükseleceği konuşuluyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Plastik poşet fiyatlarına ilişkin net bilginin yeni yıldan önce açıklanması bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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