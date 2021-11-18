EKONOMİ
18 Kasım 2021 - 18:38
Güncelleme: 18 Kasım 2021 - 18:38

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? 2021 Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu mu?

Artan ekonomik sorunlarla birlikte gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Vatandaşlar Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, 2021 Kasım ayı enflasyon beklentisi ne kadar sorularını araştırıyor. Enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanıyor.

EKONOMİ
18 Kasım 2021 - 18:38
Güncelleme: 18 Kasım 2021 - 18:38
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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? 2021 Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu mu?
Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları merakla takip ediliyor. Artan ekonomik dar boğaz nedeniyle vatandaşlar her ay açıklanan rakamları merakla beklerken kasım ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.



Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık saat 10:00’da açıklanacak. Enflasyon rakamları her ayın 3’üncü gününde açıklanıyor.



2021 Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir?
Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık’ta açıklanacak. Bu açıklamadan önce TÜİK her ay enflasyon beklentisini açıklıyor. Kasım ayı enflasyon beklentisi henüz açıklanmadı. Ancak TÜİK geçen ay enflasyon beklentisi 28 Ekim’de açıklanmıştı.
 
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