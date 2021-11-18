Enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? 2021 Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu mu?

Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları merakla takip ediliyor. Artan ekonomik dar boğaz nedeniyle vatandaşlar her ay açıklanan rakamları merakla beklerken kasım ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.







Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık saat 10:00’da açıklanacak. Enflasyon rakamları her ayın 3’üncü gününde açıklanıyor.







2021 Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir?