Enflasyon rakamları yavaş yavaş netleşirken, emeklinin gözü kulağı Ocak 2023 zammında! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı kaç TL olacak? İşte konuşulan rakamlar ve detaylar







Yeni yılda emeklilere ne kadar zam yapılacak?







Yeni yılda emekliler en az ne kadar maaş alacak?

Yeni yılda emekli ve memura ne kadar zam gelecek?

Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından milyonlarca emekli ve memur çalışanları yeni yılda gelecek Ocak zammını araştırmaya başladı. Milyonları ilgilendiren zammın ne kadar olacağı şimdiden merak ediliyor. Peki, yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ocak'ta memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...Temmuz ayı içerisinde gelen zammın ardından emekliler ile memurların zam oranları şu şekilde oldu;- Altı aylık enflasyon oranları: 42,35 - SSK ile BAĞ-KUR Temmuz ayı zam oranı: 42,35 - Memur enflasyon fark oranı: 34,85 - Memur toplu sözleşme zam oranı: 7 - Memur ve memur emeklilerinin zam oranları: 41,68 olarak belirlenmişti.Temmuz ayında yapılan zammın ardından emeklilerin en düşük maaşları 3.500 TL olmuştu. Bu doğrultuda Temmuz ayı itibari ile ülkemizde en az maaş alan emekliler aylık 3.500 TL aldı. Söz konusu ücret bu yıl Ocak'ta rekor bir artış yaşamış ve %66 artış ile 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkmıştı. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye olan yükseliş göz önünde bulundurulduğunda en az maaş alan emeklilere %133 oranında zam verilmiş oluyor.Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netleşecek zamlarla ilgili hesaplamalar yapılırken, rakamlar da belli olmaya başladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılım sağlayan ekonomistler sene sonu enflasyon beklentilerinin %72,35 olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın bu yıl Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'yle reel ve finansal sektördeki temsilciler ve profesyonellerin katılım sağladığı toplam 41 kişi ile anket yapıldı. Yapılan anketten elde edilen veriler doğrultusunda sene sonu enflasyon tahmini %70,60 olarak belirlendi. Ülkemizde emekliler ile memurlara yapılacak yeni yıl zam oranı enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılacak.