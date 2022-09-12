EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 12:29

Enflasyon rakamları yavaş yavaş netleşirken, emeklinin gözü kulağı Ocak 2023 zammında! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı kaç TL olacak? İşte konuşulan rakamlar ve detaylar

Temmuz ayında maaşlara yapılan zamlar vatandaşı sevindirse de her geçen gün artan fiyatlar yeni zamlara dair merakı artırdı. Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda yapılacak zam oranlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 12:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Enflasyon rakamları yavaş yavaş netleşirken, emeklinin gözü kulağı Ocak 2023 zammında! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı kaç TL olacak? İşte konuşulan rakamlar ve detaylar


Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından milyonlarca emekli ve memur çalışanları yeni yılda gelecek Ocak zammını araştırmaya başladı. Milyonları ilgilendiren zammın ne kadar olacağı şimdiden merak ediliyor. Peki, yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ocak'ta memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Yeni yılda emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Temmuz ayı içerisinde gelen zammın ardından emekliler ile memurların zam oranları şu şekilde oldu;



- Altı aylık enflasyon oranları: 42,35

- SSK ile BAĞ-KUR Temmuz ayı zam oranı: 42,35

- Memur enflasyon fark oranı: 34,85

- Memur toplu sözleşme zam oranı: 7

- Memur ve memur emeklilerinin zam oranları: 41,68 olarak belirlenmişti.

Yeni yılda emekliler en az ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında yapılan zammın ardından emeklilerin en düşük maaşları 3.500 TL olmuştu. Bu doğrultuda Temmuz ayı itibari ile ülkemizde en az maaş alan emekliler aylık 3.500 TL aldı. Söz konusu ücret bu yıl Ocak'ta rekor bir artış yaşamış ve %66 artış ile 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkmıştı. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye olan yükseliş göz önünde bulundurulduğunda en az maaş alan emeklilere %133 oranında zam verilmiş oluyor.

 ocak ayında emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak

Yeni yılda emekli ve memura ne kadar zam gelecek?

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netleşecek zamlarla ilgili hesaplamalar yapılırken, rakamlar da belli olmaya başladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılım sağlayan ekonomistler sene sonu enflasyon beklentilerinin %72,35 olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın bu yıl Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'yle reel ve finansal sektördeki temsilciler ve profesyonellerin katılım sağladığı toplam 41 kişi ile anket yapıldı. Yapılan anketten elde edilen veriler doğrultusunda sene sonu enflasyon tahmini %70,60 olarak belirlendi. Ülkemizde emekliler ile memurlara yapılacak yeni yıl zam oranı enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılacak.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Promosyon için rekor zam peş peşe geldi! Emekliye yarayan tek zam promosyon oldu! ING, Akbank, TEB işte banka banka en yüksek promosyonlar
Promosyon için rekor zam peş peşe geldi! Emekliye yarayan tek zam promosyon oldu! ING, Akbank, TEB işte banka banka en yüksek promosyonlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarih ile birlikte müjdeyi verdi! Yerli ve milli otomobil TOGG o tarihte yollarda olacak...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarih ile birlikte müjdeyi verdi! Yerli ve milli otomobil TOGG o tarihte yollarda olacak...
O otomobil devi halka arz oluyor, hisseler kapış kapış gidecek! Büyük ilgi gören markanın halka arz detayları paylaşıldı!
O otomobil devi halka arz oluyor, hisseler kapış kapış gidecek! Büyük ilgi gören markanın halka arz detayları paylaşıldı!
Dünyanın gözü kulağı ABD'den gelecek o verilerde! Altın, döviz ve borsalarda merakla beklenen veriler bu hafta belli olacak!
Dünyanın gözü kulağı ABD'den gelecek o verilerde! Altın, döviz ve borsalarda merakla beklenen veriler bu hafta belli olacak!
O Bankadan emekliye piyango gibi ödeme! Banka hesaplarına 10.000 TL yatacak! Başvuru yapana karşılıksız para hemen hesaba ödenecek!
O Bankadan emekliye piyango gibi ödeme! Banka hesaplarına 10.000 TL yatacak! Başvuru yapana karşılıksız para hemen hesaba ödenecek!
Akbank emeklinin yüzünü güldürmeye devam ediyor! Promosyon ödemelerinde başı çekiyor! Promosyonunda rakamı yukarı taşıdı!
Akbank emeklinin yüzünü güldürmeye devam ediyor! Promosyon ödemelerinde başı çekiyor! Promosyonunda rakamı yukarı taşıdı!
Son Haberler
Dar gelirliler için TOKİ çalışmalarını hızlandırdı! 1 milyon vatandaşa güvenli konut inşası başlıyor! İşte Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı TOKİ büyük projesinin detayları
Dar gelirliler için TOKİ çalışmalarını hızlandırdı! 1 milyon...
Promosyon için rekor zam peş peşe geldi! Emekliye yarayan tek zam promosyon oldu! ING, Akbank, TEB işte banka banka en yüksek promosyonlar
Promosyon için rekor zam peş peşe geldi! Emekliye yarayan tek zam promosyon...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarih ile birlikte müjdeyi verdi! Yerli ve milli otomobil TOGG o tarihte yollarda olacak...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarih ile birlikte müjdeyi...
Bu dolar tahmini felaket gibi! Selçuk Geçer'in dolar tahmini yine çok konuşulacak!
Bu dolar tahmini felaket gibi! Selçuk Geçer'in dolar tahmini yine çok...
O otomobil devi halka arz oluyor, hisseler kapış kapış gidecek! Büyük ilgi gören markanın halka arz detayları paylaşıldı!
O otomobil devi halka arz oluyor, hisseler kapış kapış gidecek! Büyük...
Dünyanın gözü kulağı ABD'den gelecek o verilerde! Altın, döviz ve borsalarda merakla beklenen veriler bu hafta belli olacak!
Dünyanın gözü kulağı ABD'den gelecek o verilerde! Altın, döviz...
Hastaneyi savaş alanına döndüren anne ve kızına tutuklama kararı
Hastaneyi savaş alanına döndüren anne ve kızına tutuklama kararı
O Bankadan emekliye piyango gibi ödeme! Banka hesaplarına 10.000 TL yatacak! Başvuru yapana karşılıksız para hemen hesaba ödenecek!
O Bankadan emekliye piyango gibi ödeme! Banka hesaplarına 10.000 TL...
Akbank emeklinin yüzünü güldürmeye devam ediyor! Promosyon ödemelerinde başı çekiyor! Promosyonunda rakamı yukarı taşıdı!
Akbank emeklinin yüzünü güldürmeye devam ediyor! Promosyon ödemelerinde...
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi en yüksek prensiptir'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir...
Binlerce kişinin merakla beklediği haberi Bakan Yanık duyurdu! 2300 TL ödeme için başvurular E-devlet üzerinden yapılacak! Tam 140 bin aile faydalanacak
Binlerce kişinin merakla beklediği haberi Bakan Yanık duyurdu! 2300...
Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası
Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası
İslam Memiş gram altın sorusuna net cevap verdi! O fiyatın altında bulursanız hemen alın! İşte İslam Memiş'den yeni altın yorumu
İslam Memiş gram altın sorusuna net cevap verdi! O fiyatın altında...
Sokağa idrarını yapan baba oğul bıçak darbelerinin hedefi oldu
Sokağa idrarını yapan baba oğul bıçak darbelerinin hedefi oldu
Ekrem İmamoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi! İBB yurt başvuruları sonuçlandı... İBB yurt sonuçları sorgulama adresinden hemen kontrol edin!
Ekrem İmamoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi! İBB yurt başvuruları...