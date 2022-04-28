EKONOMİ
28 Nisan 2022 - 11:41

Enflasyon raporunu açıklandı!

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yıl sonunda yüzde 42,8, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9, 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir'' dedi.

EKONOMİ
28 Nisan 2022 - 11:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Enflasyon raporunu açıklandı!
Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon raporu hakkında açıklama yapan TCMB başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamasından satır başlıklarına yer verildi.

2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncelleme ile yüzde 23,2'den 42,8'e yükselttiklerini belirten Kavcıoğlu mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını gördüklerini ve olumlu gelişmeler olacağını kaydetti.
Turizmle ilgili beklentilerini oldukça olumlu olduğunu, dolayısıyla rezervasyonlara bakıldığında çok büyük bir artışın söz konusu olduğunu aktardı.Ukrayna-Rusya çatışması ve o taraftaki gerginliğin nasıl sonuçlanacağının ise önemli olduğunu kaydetti.
500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para konusunda değinen Kavcıoğlu “Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir hazırlığımız yok.”

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Bayram öncesi benzine zam
Bayram öncesi benzine zam
Sagist Group Sahibi Metin Durmaz Durmuyor! Demokratik Kongo'da Kongo'lu Ortağı İle Birlikte Sagist Kongo İnc'i Kurdu
Sagist Group Sahibi Metin Durmaz Durmuyor! Demokratik Kongo'da Kongo'lu Ortağı İle Birlikte Sagist Kongo İnc'i Kurdu
Son Haberler
Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!
Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!
E-devletten yeni hizmet! Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulaması Yapılabilecek
E-devletten yeni hizmet! Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulaması...
Bayram öncesi benzine zam
Bayram öncesi benzine zam
Ales sonuçları açıklandı
Ales sonuçları açıklandı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Bursa'da özel araçlarla dilenci servisi yapılıyor
Bursa'da özel araçlarla dilenci servisi yapılıyor
Ankara'da tamir esnasında cep telefonu bataryası patladı
Ankara'da tamir esnasında cep telefonu bataryası patladı
Balıkesir'de binanın temelinde bulunan bombaların sırrı çözüldü
Balıkesir'de binanın temelinde bulunan bombaların sırrı çözüldü
Ukrayna'nın Kiev kentinde bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Ukrayna'nın Kiev kentinde bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Yeni atama kararları Resmi Gazete 'de yayınlandı
Yeni atama kararları Resmi Gazete 'de yayınlandı