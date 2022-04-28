Enflasyon raporunu açıklandı!

Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon raporu hakkında açıklama yapan TCMB başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamasından satır başlıklarına yer verildi.2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncelleme ile yüzde 23,2'den 42,8'e yükselttiklerini belirten Kavcıoğlu mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını gördüklerini ve olumlu gelişmeler olacağını kaydetti.Turizmle ilgili beklentilerini oldukça olumlu olduğunu, dolayısıyla rezervasyonlara bakıldığında çok büyük bir artışın söz konusu olduğunu aktardı.Ukrayna-Rusya çatışması ve o taraftaki gerginliğin nasıl sonuçlanacağının ise önemli olduğunu kaydetti.500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para konusunda değinen Kavcıoğlu “Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir hazırlığımız yok.”