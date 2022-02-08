Enflasyon, TBMM restoranına uğramıyor!













Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi sırasında birçok ürün kaleminde yaşanan fiyat artışları vatandaşların cebini fazlasıyla yakarken TBMM'de milletvekillerine hizmet veren restorana enflasyonun hiç uğramadığı dikkatlerden kaçmadı.Türkiye'de gıdadan, akaryakıta, özel ihtiyaçlardan mecburi tüketim ihtiyaçlarında meydana gelen fiyat artışları çok sayıda vatandaşı zorlamaya devam ediyor.Özellik elektrik ve doğal gaz için yapılan zamlar büyük tepkilere yol açarken Meclis'ten gelen bir adisyon fotoğrafı enflasyonun hiç bir şekilde ne TBMM'ye ne de milletvekillerine uğramadığını gözler önüne serdi.İşte, sosyal medyada gündemin ilk sırasında yer alan TBMM yemek adisyon fotoğrafı: