Enflasyon yorumu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ve Mart ayını işaret etti!













"Enflasyonun düşüş eğilimi için Şubat ve Mart ayına dikkat çekildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınına katıldı ve hem gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken aynı zamanda gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Türkiye’nin barış diplomasi ile ilgili yorumları dışında Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyelik şartlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler ve Atina yönetiminin provokasyonlar hakkında da konuştu. Türkiye’nin terör örgütleri ile ilgili gerçekleştirdiği mücadeleleri de değerlendiren Erdoğan aynı zamanda enflasyonla mücadele kapsamında atılan yeni adımlar ile ilgili de bir takım detaylar verdi.Koronavirüs pandemisi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşının dünya genelinde çok fazla etkilere neden olduğundan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin en yüksek seviyelerine yükselen enerji ve emtiya fiyatlarının küresel bazda enflasyonist bir ortam oluşturduğunu söyledi. Bu durumun diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye'yi de yakından etkilediğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'deki hayat pahalılığının yükünü daha da azaltabilmek amacıyla gerekli olan tüm adımları da attıklarını söyledi. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte ekonomi yönetiminin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedef odaklı olarak hayata geçirilen adımlar ile birlikte karşımıza çıkan tüm zorlu koşullara karşılık olarak ülkemizin direncinin artırılması için ellerinde gelenin fazlasını yaptıklarını ifade etti. Son haftalarda akaryakıt ürünlerinde meydana gelen düşüşün olumlu olarak etkilemesini beklediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllık enflasyon düşüşlerinin ise 2023 yılında ciddi oranda gerçekleşeceğini ve bunun etkilerini de Şubat veya Mart döneminde görmeye başlayabileceklerini kaydetti.