Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınına katıldı ve hem gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken aynı zamanda gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Türkiye’nin barış diplomasi ile ilgili yorumları dışında Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyelik şartlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler ve Atina yönetiminin provokasyonlar hakkında da konuştu. Türkiye’nin terör örgütleri ile ilgili gerçekleştirdiği mücadeleleri de değerlendiren Erdoğan aynı zamanda enflasyonla mücadele kapsamında atılan yeni adımlar ile ilgili de bir takım detaylar verdi.
GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 00:27
Enflasyon yorumu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ve Mart ayını işaret etti!
TRT ortak yayınına katılan ve burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon hakkında yorumlarını da aktardı Erdoğan, enflasyonun düşüş eğilimi için Şubat ve Mart aylarını işaret etti.
GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 00:27