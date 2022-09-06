Ünal, ekonomiye katkı yapmaya çalışan işadamlarının rahatlaması için enflasyonun biran önce makul seviyelere düşürülmesi gerektiğini söyledi.Ünal, Türkiye'de bir çok işadamı gibi ekonomiye katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getirerek, son verilerin ilerisi için ümit vadettiğini belirterek, piyasaların rahatlaması için enflasyonun biran önce makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade etti. Ünal, “Sanatçı dostlarıma benim yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.
EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 16:24
Enflasyonun düşmesi, piyasaları rahatlatacak
Nihat Doğan, Faruk Tuncel, Devran İskender, Oktar Göktürk gibi ünlülerle etkinlikte bir araya toplanan işadamı Timuçin Ünal, son enflasyon verilerinin ümit verici girişiyle birlikte bilgi verdi.
EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 16:24
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