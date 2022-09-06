Enflasyonun düşmesi, piyasaları rahatlatacak













Ünal, ekonomiye katkı yapmaya çalışan işadamlarının rahatlaması için enflasyonun biran önce makul seviyelere düşürülmesi gerektiğini söyledi.Ünal, Türkiye'de bir çok işadamı gibi ekonomiye katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getirerek, son verilerin ilerisi için ümit vadettiğini belirterek, piyasaların rahatlaması için enflasyonun biran önce makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade etti. Ünal, “Sanatçı dostlarıma benim yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.