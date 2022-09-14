Engelleri aşan gezi













Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli vatandaşları gruplar halinde kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdiriyor. Taşhan Sosyal Tesislerinde öğle yemeğinin ardından başlayan tur kapsamında engelliler, Ladik ilçesinin Ambarköy Açık Hava Müzesi ile Ladik Gölü'nü gezdiler.Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Bu Kampta Hayat Var Projesi” kapsamında yaz ayı boyunca düzenlenen gezilerde; Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Kampı Merkezi'nden hizmet alan tüm engel gruplarından 600 kişi istifade etti.