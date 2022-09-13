Engelli araç alım şartları ve gerekli evraklar nelerdir ÖTV'siz engelli araç listesi belli oldu! Artık engelli yakını da bundan yararlanabilecek!







Araçlar ÖTV indirimli veya tamamen muaf oluyor mu?

Engellik oranına göre ÖTV indirim belirleme







ÖTV indirimi için gerekli evraklar

ÖTV'siz satışa çıkarılan araçlar

Son günlerde gündemde yer alan ÖTV indirimli araç satın alımlarında şartlar merak konusu olmaktadır. Yıllardır devam eden engelli vatandaşların kullanabileceği ÖTV indirimi için araç piyasası da belli oldu. Engeli vatandaşların 5 yılda bir yararlanma haklarının olduğu ÖTV indiriminde yer alan araç listesi haberimizde. İşte detaylar...Engelli vatandaşlara devlet tarafından sağlanan imkan ÖTV indirimi olarak devam etmektedir. Uzun yıllardır devam eden bu durumdan yararlanmak isteyenlerin belirli şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. ÖTV indirimine ait olan araç listesi içerisinden de şartlar uyulduğu takdirde satın alma işlemi gerçekleşebilir.Araç alımındaki indirimi belirleyen etken engelli kişinin yüzdelik engel durumudur. 18 yaşından büyük olan engelli sürücülere tanınan bu fırsat sıfır araç alımlarında yüzde 40 - yüzde 89 oranında değişirken vatandaş yüzde 26,3 oranında ÖTV indirimi almaktadır. KDV indirimi ise %15.24 oranı üzerinden hesaplanır. Kişinin engel durumu yüzde 90 ve üzeri olan durumlarda ÖTV'den tamamen muaf tutulmaktadır. Bu engel durumunda ise engellinin yakınlarının araç satın alabilir hale gelmesinde yardımcı olmaktadır.- 18 yaşını doldurmuş olmak. - Engelli olan kişinin kimliğinin aslı ve fotokopisi - Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurmak. - 5 adet vesikalık fotoğraf - Engelli kişinin sağlık kuruluşlarından alacağı kurul raporu - Engeli oranının gözüktüğü imzalı ve onay muayeneli raporu - 18 yaşını doldurmamış olanlar ya da işlemleri yapamayacak kadar engeli bulunanlarda ise bakıcılık yapan durumda olan vasiler belgeleri tamamlayabilir.- Megan Sedan JOY, JOY Comfort ve otomatik modeller - Volkswagen Polo modeli Style donanıma sahip araç dışındakilerin tamamı ÖTV'siz olarak araç satışı yapmaktadır. - Golf 1.0 TSI 110 PS manuel impression donanıma sahip olan model - Toyota Corolla 1.5 Vision, Toyota Yaris 1.0, Dream manuel modelleri - FİAT Urban ve Cross modelleri - Dacia Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, Yeni Duster ve Ludgy - Citroen, Citroen C3, C4 - Seat, İbiza ve Arona modeller - Hyundai İ10 ve İ20 modeller - Mitsubishi Space Star 1.2 Intense modeli 192.900 TL. - Honda Civic Sedan, Jazz - Honda CRV, Hatchback ve Civic modelleri 450.000 TL. - Kia Ricanto, Rio, Yeni Ceed SW, Yeni Ceed HB, Stonic.