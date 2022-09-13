Engelli araç alım şartları ve gerekli evraklar nelerdir ÖTV'siz engelli araç listesi belli oldu! Artık engelli yakını da bundan yararlanabilecek!

Son günlerde gündemde yer alan ÖTV indirimli araç satın alımlarında şartlar merak konusu olmaktadır. Yıllardır devam eden engelli vatandaşların kullanabileceği ÖTV indirimi için araç piyasası da belli oldu. Engeli vatandaşların 5 yılda bir yararlanma haklarının olduğu ÖTV indiriminde yer alan araç listesi haberimizde. İşte detaylar...
Araçlar ÖTV indirimli veya tamamen muaf oluyor mu?Engelli vatandaşlara devlet tarafından sağlanan imkan ÖTV indirimi olarak devam etmektedir. Uzun yıllardır devam eden bu durumdan yararlanmak isteyenlerin belirli şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. ÖTV indirimine ait olan araç listesi içerisinden de şartlar uyulduğu takdirde satın alma işlemi gerçekleşebilir.
Engellik oranına göre ÖTV indirim belirleme
Araç alımındaki indirimi belirleyen etken engelli kişinin yüzdelik engel durumudur. 18 yaşından büyük olan engelli sürücülere tanınan bu fırsat sıfır araç alımlarında yüzde 40 - yüzde 89 oranında değişirken vatandaş yüzde 26,3 oranında ÖTV indirimi almaktadır. KDV indirimi ise %15.24 oranı üzerinden hesaplanır. Kişinin engel durumu yüzde 90 ve üzeri olan durumlarda ÖTV'den tamamen muaf tutulmaktadır. Bu engel durumunda ise engellinin yakınlarının araç satın alabilir hale gelmesinde yardımcı olmaktadır.