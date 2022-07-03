Engelli araç alımı şartları nelerdir? 2022 Engelli araç alım limiti ve alınabilecek arabalar güncel listesi

Enflasyonun ve dövizin de etkisi ile sınır artırıldı!

Engellilik durumu doğrultusunda muafiyet

Engelli kişiler aldıkları arabaları kaç yıl satamazlar?

ÖTV'den muaf tutulan araçlar hangileridir?

Herkesin bildiği üzere engelli vatandaşlar için araç alımı daha kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Bu doğrultuda yapılan bazı düzenlemeler kapsamında engelli vatandaşlar birçok araca daha ucuz sahip olabilmektedir. Peki bunun için şartlar nelerdir? Hangi araçlar ucuza alınabilmektedir? İşte konuya ilişkin detaylar... ÖTV'den muaf tutulmuş araçlara sahip olmak isteyen vatandaşların belli bir derecenin üzerinde engelli olması şartı aranmaktadır. Engelli vatandaşların dışında şehit yakınları da ÖTV'den muaf tutulmuş araçları alabilmektedirler. Engelli vatandaşlar Motorlu taşıtlar Vergisi (MTC)'nden muaf tutulurken şehit yakınlarının ÖTV muafiyetinden aldıkları araç MTV'den muaf değildir.Her yıl olduğu gibi bu yıl da araç fiyatlarında artış yaşandı. Dövizin ve enflasyonun etkisinden dolayı bu yıl yaşanan artış diğer yıllara oranla daha fazla oldu. Bununla beraber engelli araç alım limitlerinde de artış meydana geldi. 2022 senesinde belirlenen limit 450 bin ile 500 bin arası olarak açıklandı. Dolayısıyla engelli vatandaşlar ya da şehit aileleri bu fiyatların altında araç almak zorunda kalacaklar.Eğer ki kişinin engel oranı %40 ile %89 oranında ise ÖTV oranları %26.3 olarak belirlenmektedir. KDV oranları ise %15.24 olmaktadır. Sürücü belgesine sahip olan ve 18 yaşından büyük olan vatandaşlar bu şartlar doğrultusunda araç alabilmektedir. Engel oranı %90'ın üzerinde olan kişiler ise ÖTV'den tamamen muaf olurken kişi aracı kendisi alabilir ya da 18 yaşından küçükse ailesi onun yerine alabilir.Araç alan engelli vatandaş bu aracı 5 yıl içerisinde satamaz. Beş yıl boyunca yeni bir araç da alamaz.- RENAULT Clio, Taliant Megane Sedan - DACİA Sandero , Sandero Stepway - TOYOTA Corolla , Yaris - FİAT Egea Sedan , Egea Hatchback , Egea Station , Egea Cross , Panda - VOLKSWAGEN Polo - HYUNDAİ i10 , i20 - CİTROEN C3 - MİTSUBİSHİ Space Star - SEAT IBIZA - OPEL Corsa Engel durumunuzu kanıtlayan belgeler ile yukarıda belirtilen araçları alabilmek için başvuruda bulunabilir ve ÖTV muafiyetinden yararlanabilirsiniz.