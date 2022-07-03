Herkesin bildiği üzere engelli vatandaşlar için araç alımı daha kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Bu doğrultuda yapılan bazı düzenlemeler kapsamında engelli vatandaşlar birçok araca daha ucuz sahip olabilmektedir. Peki bunun için şartlar nelerdir? Hangi araçlar ucuza alınabilmektedir? İşte konuya ilişkin detaylar... ÖTV'den muaf tutulmuş araçlara sahip olmak isteyen vatandaşların belli bir derecenin üzerinde engelli olması şartı aranmaktadır. Engelli vatandaşların dışında şehit yakınları da ÖTV'den muaf tutulmuş araçları alabilmektedirler. Engelli vatandaşlar Motorlu taşıtlar Vergisi (MTC)'nden muaf tutulurken şehit yakınlarının ÖTV muafiyetinden aldıkları araç MTV'den muaf değildir.
Finans
03 Temmuz 2022 - 16:39
Engelli araç alımı şartları nelerdir? 2022 Engelli araç alım limiti ve alınabilecek arabalar güncel listesi
Araç sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar kendilerine tanınan ayrıcalıklardan nasıl yararlanabileceklerini araştırıyorlar. Peki engelli araç alımı şartları nelerdir? Bu haberimizde sizlere engelli araç alımında istenen şartların yanı sıra 2022 Engelli araç alım imiti ve alınabilecek arabalar güncel listesinden de bahsettik.
Finans
03 Temmuz 2022 - 16:39