GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 09:26

Engelli genç kızın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu

Osmaniye'de doğuştan zihinsel ve fiziksel engeli bulunan 19 yaşındaki Ayşegül Ayçiçek'in beyaz gelinlik giyme hayali gerçek oldu. Ailesi tarafından temsili olarak hazırlanan düğünde beyaz gelinliğini giyerek kına yakılan Ayşegül'ün mutluluğu yüzünden okundu.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 09:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Engelli genç kızın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu


Fatma ve Ömer çiftinin ilk çocuğu olan Ayşegül Ayçiçek, zihinsel ve fiziksel engelli olarak doğdu. Her genç kız gibi gelinlik giyme hayali olan Ayşegül'ün istediği gerçek oldu. Ailesi tarafından oturdukları sitenin bahçesinde temsili olarak hazırlanan düğün de hayalini kurduğu beyaz gelinliği giyen Ayşegül'ün mutluluğu yüzünden okundu. Kına yakılmasıyla birlikte bağlanan kuşakların ardından Ayşegül ve annesi duygusal anlar yaşarken eğlence kaldığı yerden devam etti. Amaçlarının kızlarının hayalini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Fatma ve Ömer çifti, kızlarının hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.



“Ben ne zaman gelinlik giyeceğim”

Kızının hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen baba Ömer Ayçiçek, “Kızımın tek dileği beyaz gelinlik giymekti. Ben ne zaman gelinlik giyeceğim. Ne olursun ben de gelinlik giyeyim. Bizde onun hayalini gerçekleştirmek istedik. Tüm eş ve dostları çağırarak aramızda eğlence yaptık. Amacımız çocuğumuzu sevindirmek. Kızımı seven de çok olduğu için bayağı da kalabalık oldu” dedi.

Kızının gelinlik giymeyi çok istediğini önemini vurgulayan anne Fatma Ayçiçek, “Çok mutluyuz. Kızımı sevindirdik. Hayallerimizdi gerçekleşti. Kızım gelinlik giymeyi çok istiyordu. Her gün ben gelin olacağım diyordu. Eşe dosta çok teşekkür ediyor. Gerçekten çok güzel oldu” diyerek konuşmasını belirtti.

Ayşegül'ün amcası Barış Ayçiçek ise, “Ben şunu söylemek isterim. Bugün sağlıklıyız ancak yarın belli değil. Garantisi yok bunun bütün insanlar bir engelli adayıdır. Kızımız engellidir. Ama onun hayalini gerçekleştirebilmemiz için hiçbir engeli yoktur” dedi.

Öte yandan Fatma ve Ayşegül çiftinin ikinci çocukları olan 16 yaşındaki Doğukan Ayçiçek'in de epilepsi hastası olduğu ve 2 yıldır yoğun bakımda yattığı öğrenildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
Bakan Yanık: 'Doğalgaz Tüketim Desteğimizde kış dönemine ilişkin başvurular başladı'
Bakan Yanık: 'Doğalgaz Tüketim Desteğimizde kış dönemine ilişkin başvurular başladı'
Ordu'da kan donduran vahşet! Kuzeninin boğazını bıçakla kesti
Ordu'da kan donduran vahşet! Kuzeninin boğazını bıçakla kesti
İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin lira ve altı borçlar tasfiye ediliyor
İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin lira ve altı borçlar tasfiye ediliyor
Genç tasarımcı iyiliklere odaklandı
Genç tasarımcı iyiliklere odaklandı
Son Haberler
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada biz olmayız!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada...
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül...
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi:...
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı...
Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı
Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı
Senegal’de sel: 3 ölü
Senegal’de sel: 3 ölü
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın