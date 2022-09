Engelli genç kızın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu

Fatma ve Ömer çiftinin ilk çocuğu olan Ayşegül Ayçiçek, zihinsel ve fiziksel engelli olarak doğdu. Her genç kız gibi gelinlik giyme hayali olan Ayşegül'ün istediği gerçek oldu. Ailesi tarafından oturdukları sitenin bahçesinde temsili olarak hazırlanan düğün de hayalini kurduğu beyaz gelinliği giyen Ayşegül'ün mutluluğu yüzünden okundu. Kına yakılmasıyla birlikte bağlanan kuşakların ardından Ayşegül ve annesi duygusal anlar yaşarken eğlence kaldığı yerden devam etti. Amaçlarının kızlarının hayalini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Fatma ve Ömer çifti, kızlarının hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.Kızının hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen baba Ömer Ayçiçek, “Kızımın tek dileği beyaz gelinlik giymekti. Ben ne zaman gelinlik giyeceğim. Ne olursun ben de gelinlik giyeyim. Bizde onun hayalini gerçekleştirmek istedik. Tüm eş ve dostları çağırarak aramızda eğlence yaptık. Amacımız çocuğumuzu sevindirmek. Kızımı seven de çok olduğu için bayağı da kalabalık oldu” dedi.Kızının gelinlik giymeyi çok istediğini önemini vurgulayan anne Fatma Ayçiçek, “Çok mutluyuz. Kızımı sevindirdik. Hayallerimizdi gerçekleşti. Kızım gelinlik giymeyi çok istiyordu. Her gün ben gelin olacağım diyordu. Eşe dosta çok teşekkür ediyor. Gerçekten çok güzel oldu” diyerek konuşmasını belirtti. Ayşegül'ün amcası Barış Ayçiçek ise, “Ben şunu söylemek isterim. Bugün sağlıklıyız ancak yarın belli değil. Garantisi yok bunun bütün insanlar bir engelli adayıdır. Kızımız engellidir. Ama onun hayalini gerçekleştirebilmemiz için hiçbir engeli yoktur” dedi.Öte yandan Fatma ve Ayşegül çiftinin ikinci çocukları olan 16 yaşındaki Doğukan Ayçiçek'in de epilepsi hastası olduğu ve 2 yıldır yoğun bakımda yattığı öğrenildi.