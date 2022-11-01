YAŞAM
01 Kasım 2022 - 13:13

Engelli kimlik kartı nedir, nereden alınır? Engelli kimlik kartı başvuruları nereye yapılır? Engelli kimlik kartı alma şartları

Engelli kimlik kartı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca belirli vatandaşlara verilen bir karttır. Peki, engelli kimlik kartı ne oluyor, kimlere veriliyor? İşte engelli kimlik kartına dair merak edilenler...

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 13:13
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Engelli kimlik kartı nedir, nereden alınır? Engelli kimlik kartı başvuruları nereye yapılır? Engelli kimlik kartı alma şartları


Engelli kimlik kartı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca belirli vatandaşlara verilen bir karttır. Bu kart, yüzde 40 ve üstü engeli olan vatandaşlara verilen ayrıcalıklı bir karttır.

ENGELLİ KİMLİK KARTI NE OLUYOR?

Engelli kimlik kartı yüzde 40 ve üstü engeli olan vatandaşlara verilen bir karttır. Engelli vatandaşlar bu kart sayesinde, kendilerine sunulan hak ile hizmetlerden yararlanır.

ENGELLİ KİMLİK KARTI NEREDEN ALINIYOR?



Engelli kimlik kartı başvuruları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Bakanlıkça gerekli düzenlemeler yapıldığında kısa süre içinde kimlik kartı teslim edilir.

ENGELLİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIYOR?

Engelli kimlik kartı alınması için belirlenen şartlar vardır. Bu kartı almak isteyen kişilerin:

- Bedensel,

- Ruhsal,

- Zihinsel,

- Duygusal,

- Sosyal açıdan yeteneklerinin minimum yüzde 40 kayıp olması gerekiyor.

Bu durumlardan dolayı hastane heyetine giderek doktor raporu alanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuruyla engelli kimlik kartlarını alabilirler.

 engelli kimlik kartı nedir

ENGELLİ KİMLİK KARTI ALIMINDA GEREKLİ BELGELER NELER?

Engelli kartı başvurularında gerekli belgeler şunlardır:

- Bakanlık için yazılmış dilekçe,

- Sağlık kurumundan alınan sağlık raporu.

ENGELLİ KİMLİK KARTININ AYRICALIKLARI NELERDİR?

Engelli kimlik kartı olan bireyler ücretsiz seyahat hakkına sahiptir. Ayrıca bu kişilere belediyeler, sağlık kuruluşları ve özel kuruluşlardan çeşitli imkanlar da sunulur.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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