Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu hangi hastalıklar için verilir? Yüzde 90 ve yüzde 40 engelli raporunun verildiği kişiler..

Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli raporu hesaplaması nasıl yapılır?

Engelli raporu hangi hastalıklar için verilir?

Yüzde 90 ve yüzde 40 engelli raporunun verildiği kişiler

Engellere kullanabilmek için ilk olarak engelli raporun verildiği hastanelerden randevu almak gerekir. Rapor için gerekli randevunun oluşturulmasının hemen ardından engelli raporunu almak isteyen kişinin bugüne kadar kendisine tanı konmuş olan tüm hastalıklarını gösteren raporlarını yanına alarak muayene olması gerekiyor.Hangi kurumdan randevu alınmışsa kuruma giderken engelli raporu dilekçesinin teslim edilmesi ve daha sonra da 7 farklı doktordan kayıt açılması gereklidir. 7 ayrı bölümün doktorlarının her birinin muayenesinden geçen kişi kurulun toplanmasını ve raporun oluşup oluşmaması hakkında verilecek olan karar için bekler. Engelli olan kişi, doktorların yaptığı bütün tetkiklerle birlikte kurula girer ve şayet engelli rapora uygun olarak görülürse, gerekli bilgileri doktorlardan aldıktan sonra raporun verildiği yetkili yere giderek raporunu teslim alır.Engelli raporu hesaplanırken kullanılan oranlar, hastaların yaş gruplarıyla birlikte kişinin vücut fonksiyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Engelli raporu almak için bazı özür oranları belirlenmiştir. Hastaların durumları da göz önünde alınarak kendisine konulan tanılara göre bu belirlenen özür oranları ele alınır. Günümüzde engelli raporu hesaplamasında 'Balthazard Formülü' kullanılır. Bu formülde kişilerin farklı engel oranları belirlenir. Yüksek olan engel oranı, 100'den çıkarıldıktan sonra çıkan sonuç, diğer oranla çarpılarak elde edilen sonucun 100'e bölünmesi sağlanır. Son sonuç ise engelli raporunda yazacak olan sonuçtur. Formülde, hasta 60 yaş ve üzerindeyse çıkan sonuca yüzden 10'luk bir ekleme daha ilave edilir.Engelli raporunu çıkarabilmek için hastanelerin Ortopedi, Kulak Burun Boğaz, Göz Hastalıkları, Ruh ve Sinir Hastalıkları, Nöroloji, Genel Cerrahi ve İç Hastalıkları bölümlerine gidilir. Engelli raporunun verildiği hastalıklar ise sırasıyla şöyledir; - Sindirim sistemi hastalıkları - Onkoloji bölümü hastalıkları - Sinir sistemi hastalıkları - Kulak, burun, boğaz hastalıkları - Kas ve iskelet sistemi hastalıkları - Zihinsel ve ruhsal hastalıklar - Görme özrü - İşitme özrü - Deri/yanıklar - Solunum sistemi hastalıkları - İdrar yolu sistemi hastalıkları - Hormonel bozukluklar - Kadın hastalıklarıYüzde 90 engelli olan kişilerin kendi ihtiyaçlarını hiçbir şekilde kendilerinin görememesi gerekiyor. Özür oranının yüzde 90 şeklinde belirlenebilmesi kesinlikle için bakıma muhtaç olunması gerekiyor. Aynı zamanda doktorlar tarafından gerçekleştirilen testlerde de engel oranlarının yüksek çıkmasını sağlayacak bazı teşhislerin de konulması gereklidir. Yüzde 40 engelli raporunu alacak olan kişilerin ise doğuştan veya daha sonrasında gerçekleşen kazadan dolayı sağlıkları bozuk olan ve bu nedenle bazı ihtiyaçlarını kendilerinin giderememesi gerekiyor. Engelli raporunu alacak olan kişinin raporunda yer alan oranı ilgili hastanenin kurulu tarafından belirlenir. Bundan dolayı rapor başvurusu yapan kişinin engel oranlarına göre ayrı ayrı belirlenen raporlara başvuru yapmaları mümkün değildir.