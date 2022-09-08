Engellilere hibe desteği nedir? İşkur engellilere hibe desteği şartları

İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza herhangi bir karşılık olmadan 65 bin TL hibe desteği sunmaktadır. Daha önce de tam 50 bin TL olarak ödeme yapılan İŞKUR engelli desteği yapılan son düzenleme ile birlikte de 65 bin TL olarak güncellendi. Hibe desteği için başvurular ise nereye yapılıyor? İŞKUR engelli hibe desteği 2021 koşulları nelerdir? Hibe desteği ödemesinden kimler yararlanmaktadır? Detaylar haberimizde yer alıyor.
İŞKUR engelli vatandaşlara verilen hibe desteği nedir?İŞKUR tarafından engelli olan vatandaşlarımıza iş hayatına atılabilmeleri adına karşılıksız olarak ve geri ödemesiz bir şekilde verilen destektir. Verilen destek şartlarının neler olduğu ve konunun bütün ayrıntıları ise haberimizin içerisinde yer almaktadır.
İŞKUR engelli vatandaşlara verilen hibe desteğinden yararlanmak için gereken şartlar nelerdir?
Engelli olan vatandaşlarımız için verilmekte olan hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların şu koşullara sahip olmaları gerekmektedir;
- Hibe desteğinden faydalanacak olan kişilerin en az % 40 ya da üzerinde olan bir engelli raporlarının olması gerekiyor. Raporların tam teşekküllü devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden alınması gerekmektedir. Engelli raporu başvurusu için gereken detayları
‘’ Heyet Raporu Nasıl Alınmaktadır? ‘’sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
- Engeli bulunan kişinin İŞKUR kaydının olması gerekiyor. Herhangi bir kaydınız yok ise online olarak kayıt işlemlerini nasıl yapacağınıza dair aşağıda bağlantısını vereceğimiz yazımızdan öğrenebilirsiniz.
- Kişinin 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.
- Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ‘ndan herhangi bir kapsamda emekli maaşı almaması gerekiyor.
- Kişinin aktif bir işyeri sahibi olmaması ve esnaf mükellefiyetinin de olmaması gerekiyor. Aynı zamanda proje kapsamında başvuruda bulunulacak olan meslekte de son 1 yıl içinde terkli mükellef olmaması da gerekiyor.
- Kişinin işini kuracağı ilde ikamet ediyor olması gerekiyor.
- Kişinin girişimcilik eğitim programını başarı ile tamamlamış olması gerekiyor ve bu sertifikayı da almış olması gerekiyor.
- Kişinin icra takibine alınmış bir dosyasının da olmaması gerekmektedir. Hakkınızda herhangi bir icra takibi olup olmadığını ise e – devlet sistemi icra sorgulama sayfası üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Hibe desteğinden kimler yararlanabilir?Yukarıda ki maddelerde de belirttiğimiz gibi;
- Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ile sosyal kabiliyetlerini çeşitli dereceler ile kaybetmeleri sonucunda işgücü kayıp oranının minimum olarak % 40 ‘ından yoksun kaldığını almış olduğu ‘’ Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları ‘’ ile kanıtlayan kişiler
- İŞKUR ‘a engelli olarak kaydını yaptıran ya da yukarıda yer alan maddeler içerisinde belirtilmiş olan diğer bütün şartları karşılayan kişiler verilecek olan hibe desteğinden yararlanabileceklerdir.
İŞKUR ‘a engeli kaydı nasıl yapılmaktadır?İşveren olarak engelli hibe desteğinden yararlanmak istiyorsanız eğer o kısım ayrıdır. Öncelikle engelli hibe desteğinden yararlanmak istiyorsanız İŞKUR ‘da profil oluşturmanız gerekmektedir. Adım adım detaylı bilgi ile İŞKUR engelli başvuru kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılar için
‘’ İŞKUR Profil nasıl oluşturulmaktadır? ‘’sayfamızı da ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.
2021 yılı engelli hibe desteğine nasıl başvuru yapılmaktadır?Başvuruda bulunabilmek için öncelikle İŞKUR engelli kaydınızı tamamlamanız gerekiyor ve profilinizi de oluşturmalısınız. Bu işlemleri nasıl yapabileceğinizi ise yukarıda bağlantısını paylaşmış olduğumuz İŞKUR profil oluşturma adlı yazımızda ayrıntılı bir şekilde anlattık. Bu işlemleri tamamladıktan sonra da yapmanız gereken başvurunuzu e – devlet sisteminde aşağıda vermiş olduğumuz menü üzerinden yapabilirsiniz.
2021 yılı engelli hibe desteği e – devlet sistemi üzerinden nasıl başvuru yapılır?İŞKUR profilinizi oluşturduysanız ve kayıt işlemlerini de başarılı bir şekilde bitirdiyseniz eğer hibe desteği başvurunuzu e – devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
- Başvuru yapabilmek için e – devlet şifreniz olması gerekiyor.
- Başvurunuzu e – devlet sistemi üzerinden
Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) – Engelli Hibe Desteği Başvuru Bölümü‘nden de yapabilirisiniz.
- Aynı zamanda başvurunuzu T.C. numaranız ile e – devlet şifreniz ile birlikte de giriş yaparak buradan yapabilirisiniz;
E- devlet engelli hibe desteği başvurusu.
- Başvuruda bulunabilmeniz için engelli raporunun aktif olması gerekiyor ve e – devlet sisteminden de bunun görülmesi gerekmektedir. Eğer aktif olan bir raporunuz yok ise de sistem size hibe desteği başvurusunda bulunmanız için izin vermeyecektir.
Engelli hibe desteği projesi için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?Engelli olan vatandaşların hibe desteğine başvuru yaparken İŞKUR resmi intenet sayfası üzerinden yayımlanan rehbere uygun bir şekilde projelerini hazırlamaları gerekiyor. Hazırlamış olduğu projesi onay alan engelli vatandaşlara ise;
- Kuruluş işlemleri desteği
- İşletme gideri desteği
- Kuruluş desteği
Engelli hibe desteği başvuruları nereye yapılıyor? Başvurular nasıl yapılmaktadır?Hibe desteğinden yararlanmak için başvuruda bulunmak istiyorsanız eğer yukarıda belirtmiş olduğumuz şartları karşılamanız gerekmektedir. Aynı zamanda da İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinde yayımlanan rehbere uygun bir şekilde de proje hazırlamanız gerekiyor. Başvuru işlemleri intenet üzerinden online olarak yapıldıktan sonra da İŞKUR Müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvuru esnasında istenilen evraklar ise şu şekildedir;
- Sağlık raporu aslı veya aslı gibidir fotokopisi
- Hazırlanan proje
- Başvuru formu.