Enkaz altında 6 gün bekleyen sanatçı Orhan Aydın, kızı Eylem Aydın'dan acı haber!













ACI haber 6 GÜN SONRA GELDİ

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili de etkiledi. 10 ilde büyük yıkımlar meydana gelirken Hatay'da durum içler acısıydı. Sinemada onlarca projede yer alan sayısız tiyatro oyunuyla herkesi gönlünü kazanan sanatçı Orhan Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden kızına ulaşamadığını açıkladı.Daha sonra kızı ve eski eşi Elif Torun Öneren'in bulunduğu evin yıkıldığını ve enkaz altında kaldıklarını öğreen Orhan Şen yardım çağrısında bulundu. Kısa süre sonra Orhan Aydın'ın eski eşi enkazdan çıkarılırken kızı Eylem Aydın'ı kurtarma çalışmaları devam ettirildi.Ancak Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'dan beklenen güzel haber gelmedi. Depremin üzerinden geçen 6. günün sonunda Eylem Aydın'ın cesedi bulundu.İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, arama kurtarma çalışmalarının ardından yaptığı açıklamasında 36 saat kesintisiz çalışmanın ardından Orhan Şen'e güzel haber veremediklerini be Eylem Aydın'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını söyledi.Eylem Aydın'ın cenazesi bulunduğu yerden alınarak Muğla'ya götürülürken yarın ikindi namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.