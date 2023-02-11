GÜNDEM
11 Şubat 2023 - 18:40

Enkaz altında 6 gün bekleyen sanatçı Orhan Aydın, kızı Eylem Aydın'dan acı haber!

Sinema ve tiyatronun usta sanatçılarından Orhan Aydın, meydana gelen depremde kızı Eylem Aydın ile birlikte eski eşi Elif Torun Öneren'in Hatay'da enkaz altında kaldığını açıklayarak yardım çağrısında bulundu. Aydın'ın eski eşi hayatta kalırken kızı Eylem'in cesedi depremden altı gün sonra bulundu.

GÜNDEM
11 Şubat 2023 - 18:40
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Enkaz altında 6 gün bekleyen sanatçı Orhan Aydın, kızı Eylem Aydın'dan acı haber!
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili de etkiledi. 10 ilde büyük yıkımlar meydana gelirken Hatay'da durum içler acısıydı. Sinemada onlarca projede yer alan sayısız tiyatro oyunuyla herkesi gönlünü kazanan sanatçı Orhan Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden kızına ulaşamadığını açıkladı. 

Orhan Aydın, kızı Eylem Aydın'dan acı haber



Daha sonra kızı ve eski eşi Elif Torun Öneren'in bulunduğu evin yıkıldığını ve enkaz altında kaldıklarını öğreen Orhan Şen yardım çağrısında bulundu. Kısa süre sonra Orhan Aydın'ın eski eşi enkazdan çıkarılırken kızı Eylem Aydın'ı kurtarma çalışmaları devam ettirildi.

Orhan Aydın, kızı Eylem Aydın'dan acı haber

ACI haber 6 GÜN SONRA GELDİ

Ancak Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'dan beklenen güzel haber gelmedi. Depremin üzerinden geçen 6. günün sonunda Eylem Aydın'ın cesedi bulundu.

Orhan Aydın, kızı Eylem Aydın'dan acı haber

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, arama kurtarma çalışmalarının ardından yaptığı açıklamasında 36 saat kesintisiz çalışmanın ardından Orhan Şen'e güzel haber veremediklerini be Eylem Aydın'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını söyledi.

Orhan Aydın, kızı Eylem Aydın'dan acı haber

Eylem Aydın'ın cenazesi bulunduğu yerden alınarak Muğla'ya götürülürken yarın ikindi namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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