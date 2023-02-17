Enkaz altında kalan Christian Atsu için acı gerçek ortaya çıktı! Yürekleri dağlayan olay

Meydana gelen 7.7 ve 7.4 şiddetinde deprem sonrası binlerce can kaybı yaşanırken, hala enkaz altında birçok insanın olduğu da biliniyor. Bu isimlerden biri de Hatayspor futbolcusu Christian Atsu. Hala enkaz altında olan Atsu hakkında açıklamaları menajeri Fatih İpek yaptı.
FUTBOLCUNUN MENAJERİ AÇIKLADI
10 ili etkileyen deprem sonrası tanınmış isimlerinde deprem bölgesinde olması dikkat çekti. Hatayspor futbolcularının da Hatay'da olduğu ve depremde enkazda kalan futbolcunun olduğu açıklanmıştı. Christian Atsu'nun depremin yaşandığı sırada Rönesans Rezidans'ta olduğu açıklandı. Henüz enkaz aramalarında bulunamayan Atsu hakkında açıklamalar idari menajer Fatih İlek tarafından yapıldı. İlek açıklamasında, 3 kişi olduklarını, kendi kaldıkları otelinde yıkıldığını son anda kaçabildiklerini söyledi. Volkan Demirel'in futbolculara destek olduğu, kendi evine çağırdığı da bilinmekte. Futbol şube sorunlusu Mehmet Güzel'in de yıkılan binada kurtarma çalışmalarının başlaması için çok fazla çalıştığını ancak gecikmeler yaşandığını dile getirdi.