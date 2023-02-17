SPOR
17 Şubat 2023 - 23:06

Enkaz altında kalan Christian Atsu için acı gerçek ortaya çıktı! Yürekleri dağlayan olay

Ülkemizde 6 Şubat günü meydana gelen ve 10 şehri etkileyen deprem felaketi binlerce can kaybına neden oldu. Enkaz altında kalanlar arasında tanınan isimlerde yer alıyordu. Bu isimlerden biri de Hatayspor'da yer alan Christian Atsu. Ünlü futbolcu hakkında açıklamalar haberimizde.

SPOR
17 Şubat 2023 - 23:06
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Enkaz altında kalan Christian Atsu için acı gerçek ortaya çıktı! Yürekleri dağlayan olay
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Meydana gelen 7.7 ve 7.4 şiddetinde deprem sonrası binlerce can kaybı yaşanırken, hala enkaz altında birçok insanın olduğu da biliniyor. Bu isimlerden biri de Hatayspor futbolcusu Christian Atsu. Hala enkaz altında olan Atsu hakkında açıklamaları menajeri Fatih İpek yaptı.

christian atsu

FUTBOLCUNUN MENAJERİ AÇIKLADI



10 ili etkileyen deprem sonrası tanınmış isimlerinde deprem bölgesinde olması dikkat çekti. Hatayspor futbolcularının da Hatay'da olduğu ve depremde enkazda kalan futbolcunun olduğu açıklanmıştı. Christian Atsu'nun depremin yaşandığı sırada Rönesans Rezidans'ta olduğu açıklandı. Henüz enkaz aramalarında bulunamayan Atsu hakkında açıklamalar idari menajer Fatih İlek tarafından yapıldı. İlek açıklamasında, 3 kişi olduklarını, kendi kaldıkları otelinde yıkıldığını son anda kaçabildiklerini söyledi. Volkan Demirel'in futbolculara destek olduğu, kendi evine çağırdığı da bilinmekte. Futbol şube sorunlusu Mehmet Güzel'in de yıkılan binada kurtarma çalışmalarının başlaması için çok fazla çalıştığını ancak gecikmeler yaşandığını dile getirdi.

christian atsu

GOL ATMASA BURADA OLMAYACAKTI

Menajer Fatih İlek, Atsu'nun Gaziantep FK maçından önce Volkan Demirel'e "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dediğini belirtti. Demirel'in de kabul ettiğini ve Atsu'nun Kasımpaşa maçından sonraya hemen bilet aldığını söyledi. Biletini alıp yurt dışına ailesinin yanına gideceğini açıkladı. Fakat açıklamalara göre, Kasımpaşa maçında Atsu oynadı ve son saniyelerde gol attı. Gol attıktan sonra çok fazla sevinen ve Volkan Hoca ile de sarılan Atsu gitmekten vazgeçti ve biletini iptal etti. İşte o golü atmasaydı uçup gidecekti diyen İlek, şimdi ise enkaz altında kaldığını ve çok üzüldüğünü açıklamalarına ekledi. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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