Enkaz altında kalan Christian Atsu için acı gerçek ortaya çıktı! Yürekleri dağlayan olay







FUTBOLCUNUN MENAJERİ AÇIKLADI







GOL ATMASA BURADA OLMAYACAKTI

Meydana gelen 7.7 ve 7.4 şiddetinde deprem sonrası binlerce can kaybı yaşanırken, hala enkaz altında birçok insanın olduğu da biliniyor. Bu isimlerden biri de Hatayspor futbolcusu Christian Atsu. Hala enkaz altında olan Atsu hakkında açıklamaları menajeri Fatih İpek yaptı.10 ili etkileyen deprem sonrası tanınmış isimlerinde deprem bölgesinde olması dikkat çekti. Hatayspor futbolcularının da Hatay'da olduğu ve depremde enkazda kalan futbolcunun olduğu açıklanmıştı. Christian Atsu'nun depremin yaşandığı sırada Rönesans Rezidans'ta olduğu açıklandı. Henüz enkaz aramalarında bulunamayan Atsu hakkında açıklamalar idari menajer Fatih İlek tarafından yapıldı. İlek açıklamasında, 3 kişi olduklarını, kendi kaldıkları otelinde yıkıldığını son anda kaçabildiklerini söyledi. Volkan Demirel'in futbolculara destek olduğu, kendi evine çağırdığı da bilinmekte. Futbol şube sorunlusu Mehmet Güzel'in de yıkılan binada kurtarma çalışmalarının başlaması için çok fazla çalıştığını ancak gecikmeler yaşandığını dile getirdi.Menajer Fatih İlek, Atsu'nun Gaziantep FK maçından önce Volkan Demirel'e "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dediğini belirtti. Demirel'in de kabul ettiğini ve Atsu'nun Kasımpaşa maçından sonraya hemen bilet aldığını söyledi. Biletini alıp yurt dışına ailesinin yanına gideceğini açıkladı. Fakat açıklamalara göre, Kasımpaşa maçında Atsu oynadı ve son saniyelerde gol attı. Gol attıktan sonra çok fazla sevinen ve Volkan Hoca ile de sarılan Atsu gitmekten vazgeçti ve biletini iptal etti. İşte o golü atmasaydı uçup gidecekti diyen İlek, şimdi ise enkaz altında kaldığını ve çok üzüldüğünü açıklamalarına ekledi.