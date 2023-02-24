Enkaz altında öldü sanıldı! Tam mezara konulurken... Dünya'nın gündemine oturdu!













Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden Türkiye ile birlikte Suriye'nin kuzey bölgesi de hasar gördü. Yıkılan binaların ardından yapılan enkaz kaldırma çabaları sırasında herkesi şok eden olay meydana geldi. Enkazdan kurtarılan ve öldüğü düşünülen Ahmed el-Maghribi, defnedileceği sırada canlandı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremler, Suriye'de bulunan İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka şehirlerinde de etkisini gösterdi. Atarib isimli bir kasabada enkaz altından çıkarılan ve öldüğü düşünülen Ahmed el-Maghribi'nin bedeni ailesinin teşhis etmesi için morga götürüldü. Ailenin teşhisi ardından defin işlemlerine başlandı. Ceset torbasının içinde olan Ahmed el-Maghribi, aniden hareketlenmeye başladı. Bunun üzerine torbayı açan vatandaşlar Ahmed el-Maghribi'nin hayatta olduğunu gördü. Ailesi ve çevredeki vatandaşlar şok geçirirken hastaneye kaldırılan ve tedavi edilen Ahmed el-Maghribi'nin iyi olduğu öğrenildi.