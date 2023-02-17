Enkaz altından 10 günlük bebek çıktı! Henüz ismi bile yoktu: İsim babası Haluk Levent oldu!







HALUK LEVENT 10 GÜNLÜK BEBEĞİN İSİM BABASI OLDU







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan iki büyük deprem 10 ili derinden sarstı. Deprem bölgesinde binlerce insan acı dolu günler yaşarken yaşanan bazı mucize dolu olaylar da insanların kalbine dokunuyor. 10 günlük bebeğin enkazdan çıkması herkese umut olurken ismini ise Haluk Levent koydu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ve Kahramanmaraş Elbistan ilçesi olarak yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Kilis illerinde de büyük yıkımlarla etkili oldu. Deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altından çıkar her sağ insan yeni bir umut olarak doğdu.Enkaz altından çıkan bebekler herkesi çok etkilerken sağlıklı olarak çıkarılan 10 günlük bebek herkesin içini ısıttı. İlk günden beri deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katkı sağlayan AHBAP derneği başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından 10 günlük bebek ile ilgili açıklama yaptı. Haluk Levent paylaşımında şu sözlere yer verdi; '10 günlük bebek, enkazdan çıktı. Ahbap Çadırkentte yanımızda kalıyorlar. Ailesi adını daha koymadık, sen koy adını dediler. Ben de adını Mavi koydum.'