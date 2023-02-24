Enkaz altından çıkıp o anları anlattılar: Onlar ağladı, Türkiye ağladı! Babamın elleri...







ENKAZDAN KURTULAN DEPREMZEDELER ANLATTI







Yaşanan iki büyük deprem sonrası binlerce depremzede vatandaşımız enkazdan kurtarıldı. Merkezi Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki depreme Osmaniye'de yakalanan Elif Özbek yaşadığı o korkunç anladı anlattı.Osmaniye'de yaşayan Elif Özbek depreme de burada yakalandı. Depremden saatler önce bir kalp rahatsızlığı yaşayan Özbek, Ambulans çağırarak yardım istedi. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı ve Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pazarcık'ta 7.7 şiddetinde yaşanan depreme de buradayken yakalandı. Acil bir şekilde hastane bahçesine çıkarıldı. Deprem sonrası Elif Özbek, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özbek, sarsıntı başladığı anda yanına hemşirelerin geldiğini battaniye ve çarşafa sararak iki hasta bakıcıyla kendisini dışarı çıkardıklarını dile getirdi. Yer altımdan gidiyordu, hastane döküldü kimse kalmadı, mahşer yeri gibiydi diyerek o zorlu anladı anlattı.Pazarcık'ta meydana gelen şiddetli depreme Malatya'da yakalanan Fatoş Seçkin yaşadığı felaket anlarını anlattı. Evde iki kızları ve eşiyle birlikte olduklarını ve ilk sarsıntıda binalarının 4 saniye içinde yıkıldığını anlatan Seçkin, eşinin deprem anında kızlarının üzerine kapanarak onları korumaya çalıştığını söyledi. Enkaz altındayken 112 Acil Servisi arayarak yardım istediğini ve arkadaşlarına konum attıklarını açıkladı. O anlarda büyük kızının durumun farkında olarak sürekli ağladığını, küçük kızlarının ise bir oyun sandığını ve evcilik oynadıklarını düşündüğünü acı bir şekilde dile getirdi. Depremde evi yıkılan ve enkaz altında kalan Fatoş Seçkin maalesef eşi Erkan Seçkin'i(37) ve küçük kızı Helin'i (8) enkazdan sağ çıkaramadıklarını anlattı. Fatoş Seçkin, büyük kızı Ceren(14) ile kurtulduklarını, enkazdan çıkarıldıktan sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiklerini ve 14 gün boyunca yoğun bakımda kaldıklarını dile getirdi. Seçkin, hastane çıkışında gideceği ilk yerin eşi ve kızının mezarı olacağını söyleyerek sözlerine son verdi.