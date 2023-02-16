Enkaz altından günler sonra ağzında sigara ile çıkmıştı! O anları anlattı: Bakın sigara içebilmek için ne yapmış!







"KIZIMIN ÜSTÜNE KOLON DÜŞTÜ"

"ÇAKMAĞIN GAZI BİTTİ"







Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olan depremin 3. gününde arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkartıldığı esnada ağzında tütünle çıkan, hastaneye gitmeyi bile istemeyen Soner Tuğtekin, deprem gecesi yaşadığı olayları bir bir açıkladı. Sabah gazetesinden Ceren Çalışkan ve Mehmet Yıldırım'a konuşan Tuğtekin, Adıyaman Merkez Ali Taşı Mahallesi Umut Apartmanı'nın giriş katta bulunan dairesinde eşi Hatice ve oğlu Deniz'le beraber yaşadıklarını söyledi. Kızları Bade ise Denizli Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiydi. Depreme yarıyıl tatili sebebiyle döndüğü zamanda yakalandı.Deprem esnasında salonda bulunan Soner Tuğtekin, eşi ve çocuklarını da yanına almak için uğraştığını belirtti. Aniden binanın üstlerine yıkıldığını söyleyen Tuğtekin, "Kolon kızımın üstüne yıkıldı. Hanımı da çekmek için uğraştım fakat kolu bazaya sıkıştı. Oğlum koltuğun altındaydı bu sebeple yalnızca oğlumu çekebildim." sözlerini söyledi.Deprem esnasında üstüne içinde sarılmış sigaralar bulunan tabakasının düştüğünü aktaran Tuğtekin, "Yanımda yalnızca tütün ve 1.5 litre su mevcuttu. Fazla sigara içmem sebebiyle çakmağın da gazı bitti. Sigaralarımı yakamadım. Kumanda pillerini parçalayarak kabloları birbirini çarpıştırma suretiyle ateş problemine çözüm buldum." dedi. 3 gün süreyle yalnızca tütün ve suyla yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Tuğtekin, "Yardım için bağırıyorduk. Cevap geldiği zaman sigaraları peş peşe yakmaya başladım. Çıktığımda da bu sebeple sigara vardı. Hastaneye gitmeyi istemedim çünkü Hatice'mi bırakmayı istemedim. Hastaneye gittiğimde de vermiş oldukları serumu bırakıp enkaz alanına gittim. Eşimin cansız bedeninin çıkarıldığı 4. güne kadar kaldırımda yattım." sözlerini söyledi.