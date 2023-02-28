Enkazdan 3 gün sonra sağ çıkarılmıştı! Acı haber geldi: O anlarını bu sözlerle anlatmıştı! Kahramanmaraş'ta yaşanan ve çevre illeri de büyük oranda etkileyen deprem felaketinin acı bilançosu çok ağır. Sonuçları her geçen gün daha da ağırlaşan deprem felaketindeki kötü sonlar bitmek bilmiyor. Geriye bir çok haksız ölümlerin ve hikayelerin kaldığı o enkaz altlarındaki hayatlardan biri daha geldi. Tam kurtuldum derken bu ölüm babasını yasa boğdu. İşte o üzücü olan tablo ve diğer detaylar...
DEPREMİN 75. SAATİNDE SAĞ OLARAK KURTULMUŞ BUGÜN HAYATA VEDA ETTİ!
6 Şubat tarihinde saat 04:17 geçe Kahramanmaraş'ta 7,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssü olan bu deprem Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ'ı büyük ölçüde etkiledi. Yaşanılan deprem felaketi nedeniyle pek bina yıkıldı, evler hasar aldı ve insanlar sevdiklerine veda etti. Bu deprem felaketinin ardından 2. büyük bir felaket daha geldi. Yine Kahramanmaraş'ta 7,6'lık ikinci büyük bir deprem nedeniyle de pek çok bina yıkıldı ve insanlar enkaz altında kaldı.
Peş peşe gelen bu felaketler nedeniyle umutsuzluğun yerini mucizeye bıraktık. Arama ve kurtarma ekipleri elindeki imkanlar ve personelleriyle depremde çalışmalar yaptılar. Yabancı ülkelerden de destek ekibi geldi. Bazı binalardan mucizeler gelmeye başladı. Tabi bu kurtuluşlar çok nadir olsa da insana umut ışığı araladı. Herkes sevdiklerim kurtulacak mı diye enkaz başlarından ayrılmadılar. Bunların yanında depremde mucizevi kurtuluşlara da tanıklık ettik. Şans eseri yaşam üçgeninde kalanlar ya da küçük bir boşlukta duranlar yaşam mücadelesi verdi. Depremin sonlarına doğru mucizevi kurtuluşların haberleri ardı arkasına geldi. Ancak üzücü haber depremin 3. gününde yani 75. saatinde enkazdan sağ olarak çıkartılan Melek'ten geldi. Kahramanmaraş'ta kaldıkları binanın enkazında annesi Canan Güneş (39), Mehmet Güneş (17) ve Melek birlikte kalmışlardı. Anne ve kardeşi sağ olarak enkaz altından çıkartılamamıştı ancak Melek sağdı. Hatta enkazdan çıkartıldıktan sonra yaşadıklarını anlatmıştı. Şimdi Melek'in enkaz altından çıkartıldıktan sonra yaşadıklarını anlattığı video ve hatıraları kaldı. Melek mide kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Baba Zekeriya Güneş ise eşini ve iki çocuğunu toprağa verdi.
Depremin olduğu gece Kıbrıs'ta aşçılık sebebiyle bulunan babanın açıklamaları ise şu şekilde:
"Ben o gün Kıbrıs’taydım. Akşam 1 saat telefonla konuşmuştuk. Ayın 14'ünde izne gelecektim. Kızım Bayburt'ta yüksekokulda okuyordu. O da eve dönmüştü. Oğlum ise telefon istiyordu, geldiğim gün alacaktık. Konuşurken güldük, şakalaştık. Ondan sonra ses seda yok. Hepsi gitti, her şey bitti. Oğlumun mezarına çok sevdiği Türk bayrağını getirdim. Bu bayrağı 5 yaşındayken çarşıda görmüş ve çok istemişti. Aldıktan sonra odasına asmıştı. Ona emanetini getirdim. Oğlumun da kızımın da vatan sevgisi başkaydı. Atatürkçülerdi."Melek Güneş'in enkazdan çıkartıldıktan sonraki açıklamaları ise şöyleydi:
"Babam aradı. Açtım 'Alo' dedim ama sesim gitmedi. Ondan sonra yine deprem oldu. Bu sefer aşağıya çöktük. Onu hissettim. Elimi attığım yerde su vardı. Kaç kere ses duydum. Hiç uyumadım"