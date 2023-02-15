Enkazdan günler sonra sağ kurtarıldı! Meltem öğretmenin ilk isteği yürekleri sızlattı: İşte o anlar







ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN HER İNSAN YENİ BİR UMUT







Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olarak yaşanan iki büyük deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürerken enkazdan sağ olarak kurtarılan insanların hikayeleri internet üzerinden araştırılıyor. Depremden saatler sonra enkazdan çıkan Meltem öğretmen ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde gece saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6'lık iki büyük deprem felaketi yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremde 10 il büyük yıkımlarla etkilendi. Depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Hatay'da arama çalışmaları sürerken depremin de 10. günü geride kaldı. Antakya ilçesinde depremin 6. gününde enkazdan sağ çıkan insanlar umutları yeşertti. Antakya Ekinci Mahallesi İnönü Caddesi 128. numarada olan Alya Uçar apartmanının 8. katında 32 yaşındaki Meltem Öğretmen enkazdan sağ olarak çıktı.Madencilerin ve arama kurtarma ekiplerinin binadan ses gelmesi üzerine çalışmaya başlamasıyla birlikte Meltem Öğretmen depremden 142 saat sonra kurtarıldı. Meltem Öğretmen hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandı. Meltem Öğretmen enkazdan çıktıktan sonra ilk isteği çay oldu. Arama kurtarma çalışmaları esnasında yardıma katılan Konyalı İsa Demir şu açıklamaları yaptı; 'Konya ilimizden gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldık. 2-3 bölgede çalıştık ve son olarak buraya geldik. Ses geldiğine dair ihbar aldık ve çalışmalar başladı. Meltem Öğretmenin sesi iyi geliyordu. Madenci arama kurtarma ekibi duvarı deldi ve ona ulaştı. İlk isteği ise çay oldu. Öğretmenin sağlık durumu da gayet iyiydi ve bilinci yerindeydi.'