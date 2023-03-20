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20 Mart 2023 - 13:41

Enner Valencia'nın Galatasaray sözleri büyük ses getirdi

Fenerbahçe’de Alanyaspor deplasmanında da attığı 2 golle birlikte takımına galibiyeti getiren Enner Valencia, maçın ardından Galatasaray hakkında yaptığı açıklamalarla büyük ses getirdi.

SPOR
20 Mart 2023 - 13:41
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Enner Valencia’nın Galatasaray sözleri büyük ses getirdi


Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Fenerbahçe formasıyla muhteşem bir performans sergileyen Enner Valencia, Alanyaspor deplasmanın kaydettiği 2 golün ardından kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe’de attığı 29 golle birlikte kulüp tarihinin 1 sezonda en çok gol atan oyuncusu olmayı başaran Enner Valencia taraftarların da sevgilisi haline geldi.



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Galatasaray hakkında söyledikleri herkesi şaşırttı

Enner Valencia, Alanyaspor deplasmanında kaydettiği 2 golün ardından yaptığı çarpıcı açıklamalarda ;

‘ Önemli bir galibiyet aldık. Zirve takibimizi sürdürmek istiyoruz. Jorge Jesus’a çok teşekkür etmek istiyorum. Bize duyduğu güveni bizlere çok iyi anlatıyor. Galatasaray’a bakmıyoruz biz. Rakiplerimizin ne yaptığının bizim için hiçbir önemi yok. Biz sadece kendi oynadığımız maçlara odaklıyız. Kazandığımız sürece öv güvenimiz artıyor. Bu şekilde galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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