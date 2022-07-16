Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve geçtiğimiz günlerde fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılan spor yorumcusu Hıncal Uluç, hastanede durumunun ağır olmasından dolayı yoğun bakıma geçirilmiş ve tedavisine orada devam edilmeye başlanmıştı. 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç’un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamalarda ise ünlü yorumcunun yoğun bakımda entübe edildiği ve tedavisinin bu şekilde yapıldığı bildirilmişti. Hastaneden gelen bir haber Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığının habercisi oldu.
GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 12:22
Entübe edilen Hıncal Uluç'tan umut verici haber!
Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve burada entübe edilen spor yorumcusu Hıncal Uluç'tan umut verici bir haber geldi.
GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 12:22