EPDK, 11 milyar liralık vurgunu ortaya çıkardı! 40 şirket parayı tüketicilere iade edecek







TÜKETİCİLERİN FATURALARINA YANSITILMASı GEREKİYORDU







SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ

11 MİLYAR LİRA TÜKETİCİLERE İADE EDİLECEK

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra, birçok ülke enerji emtia fiyatları yükselirken artan maliyetlere karşı yeni önlemler aldı. Bu önlemlerden biri olan Azami Ödeme Fiyatı (AUF) mekanizması da Nisan ayında Türkiye'de uygulanmasına karar verildi. Ekim ayında süresi 6 ay daha uzatılan sistem EPDK tarafından devreye alındığında gaz gibi ithal enerji malzemelerinin maliyetinin artırılmasının amaçlandığı kamuoyu ile paylaşıldı. Doğal kaynaklar ve kömür, küresel gelişme nedeniyle, arz güvenliğini etkilemeyeceği belirtildi. AUF sürecinin başlangıcında, muaf tutulan araç testli destek mekanizması kapsamında piyasa koşullarında ikili anlaşmalar da akdedildi. Bu anlaşmalar, tüketicilere karşı yükümlülükler de dahil olmak üzere; Sabit bir fiyatla imzalandı ve aynı zamanda tüketicileri olağandışı maliyet artışlarından korudu. Bu kapsamda, üreticilere bu sabit fiyatlı ve nihai tüketici anlaşmalarını piyasa işleticisi EPİAŞ'a sunmaları konusunda bilgi verilmiş ve ikili anlaşmalar yapılmıştır.EPDK, sistemde raporlanan tüm anlaşmaların fiyat ve hacim uygulama değerlerini incelemeye gitti. Bu incelemeler sonucunda sisteme aykırı olduğu fark edilen fiyat hareketleri keşfedildi. AUF kapsamında son tüketiciye giden maliyetlerin bir kısmının yanlış olduğu, bazılarının ise EPİAŞ için kasıtlı olarak yanlış raporlandığı ortaya çıktı. Bazı duyurularda, AUF kapsamında tüketicilere sağlanan faydanın sonradan anlaşılan fiyat ve miktara dahil edilmediğinin belirlendiği açıklandı. Üretim-tüketim dengesizliği, üretim tesislerinin çalışmaması, şebeke sorunları gibi sebeplerden doğabilecek bu fiyat dalgalanmalarının ilgili firmalar tarafından giderileceği ve gerekli iadelerin yapılacağı vurgulanmaktadır.Azami uzlaşma fiyatı EPDK tarafından belirlenir; Maliyet artışları ve düşüşleri izlenir ve güncellenir. Destek ücreti uygulaması devam ettiği sürece, AUF bir elektrik santralinin açık elektrik piyasasında üreteceği maksimum geliri enerji kaynağına (yakıt) dayalı olarak belirleyecektir. Görselleştirme sistemi, düşük maliyetli santrallerden yüksek maliyetli kaynaklardan elektrik üreten santrallerin maliyet açığını kapatıyor. Açık piyasa fiyatı ile azami uzlaşma fiyatı arasındaki fark, kaynak bazlı destek havuzunda "destek fiyatı" olarak toplanır. Bu grupta elde edilen gelir, düzenlemeye tabi tüm tüketicilerin elektrik tüketimi için kullanılmakta ve böylece tüketicileri piyasa dalgalanmalarından korumaktadır. Yetkililer, hiçbir elektrik santralinin AUF'ye kapatılmadığını ve güç kaynağı güvenliği konusunda herhangi bir endişe olmadığını söyleniyor. İdare ayrıca, tüketicilerin uluslararası pazardaki olağandışı maliyet artışlarının neden olduğu fiyat dalgalanmalarından korunduğunu iddia ediyor.EPDK'nın gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya kasıtlı olarak piyasayı manipüle eden şirketlerle birlikte kasalarda tutulan 11 milyar lira, bu şirketler tarafından tüketicilere iade edilecek. Bu fiyatın tüketicinin faturasına doğrudan etki edeceği belirtiliyor. Bu işlemler sonucunda insanların cebine giren paralara şirketler tarafından el konulduğunu hatırlatan uzmanlar, 11 milyar liranın geri dönüşünün indirim olarak kabul edilmemesi gerektiğini ve bu artışa AUF'nin katkı sağladığını yineledi. Uzmanlar da bu durumun maliyetleri düşüreceğine dikkat çekiyor. 11 milyar liranın yaklaşık 3,2 milyar lirası Limak ve IC çtaş, yaklaşık 2,3 milyar lirası Bereket Enerji A.Ş., yaklaşık 1,8 milyar lirası KOLİN Enerji ve 1,2 milyar lirası ise Bereket Enerji tarafından iadeleri sağlanacak. ODAŞ. EPDK'nın bu şirketler hakkında soruşturma başlattığı ve savunma tedbirlerinin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceği biliniyor.