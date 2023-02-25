EPDK Başkanı: OHAL sürecinde 'güvence bedeli' alınmayacak!







"VATANDAŞI MAĞDUR ERDEN ŞİRKETLER BEDELİNİ AĞIR ÖDER"















Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçtiğimiz hafta depremden etkilenen bölgelerde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşların, deprem bölgesinde yaşamaya devam etmeleri veya başka bir şehirde yaşamaya başlamaları fark etmeksizin yeni abonelik işlemlerinde güvence bedeli alınmayacağı kararını verdi. Bu karar ile birlikte yeni elektrik ve doğal gaz sözleşmelerinde teminat bedeli alınmayacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz bu konuyu değerlendirdi ve acente yetkililerinin, depremzedeler için sigorta primi sorunu yaratmamak için elektrik ve doğalgaz, elektrik dağıtım ve sözleşmeli kamu hizmeti şirketleriyle görüşerek gerekli uyarıları yaptıklarını anlattı.Mustafa Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu: "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi sonrası milletimiz ve sanayimiz dayanışmanın parlak bir örneğini göstermiştir. İnşallah birlikte ve çabuk iyileşiriz. Güvenlik ücretleri konusunda firmaları çok net uyardık. Kimse gereksiz kırtasiye malzemeleriyle depremzedelerimizi rahatsız etmesin. Elektrik, doğalgaz ve hatta su faturalarının mobil ekran görüntüleri bile yeterli olacaktır. Bu konudaki kararlarımızın net ve titizlikle alınmasını istiyoruz. OHAL süresince depremzedelerimiz kefalet ödemeyecek. Şirketler ise tam tersini yapıp teminat talep ediyor, gereksiz kırtasiye malzemeleriyle sigortalama sürecini geciktirirse bedellerini ağır bir şekilde öderler." EPDK'nın aldığı karara göre olağanüstü hal ilan edilen ve afet bölgesi olarak belirlenen illerde deprem nedeniyle etkilendiğini; E-devlet platformlarından veya nüfus müdürlüklerinden alınan ikametgah geçmişi (ikamet) belgeleri, valilik, kaymakamlık gibi idari kurumlardan gelen mektuplar (veya faturaların cep telefonu ekran görüntüleri), elektrik, su, doğalgaz abonelikleri, elektrik gibi belgeler, su ve doğal gaz abonelik faturalarıyla gösterenler yeni abonelik işlemlerinde teminat bedeli vermeyecek. Depremden önce, etkilenen bölgede elektrik için 420 TL ve doğal gaz için 1.430 TL asgari garanti ücreti ödeyen yaklaşık 6 milyon elektrik ve 1.700.000 doğal gaz abonesi vardı.