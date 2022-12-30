GÜNDEM
30 Aralık 2022 - 16:48

EPDK'dan 2023'e girmeden tüketicilere müjde: Elektrik tarifelerinde yüzde 16 indirime gidildi!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, gerçekleştirilen yılın son toplantısında yeni tarife dönemi sürecinde mesken abonelerinin elektrik tarifelerinde herhangi bir artışa gidilmediğini, sadece sanayi abone grubuna yüzde 16 oranında bir indirim yapılması yönünde karar alındığını duyurdu.

GÜNDEM
30 Aralık 2022 - 16:48
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EPDK'dan 2023'e girmeden tüketicilere müjde: Elektrik tarifelerinde yüzde 16 indirime gidildi!


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yılın son toplantısında yeni elektrik tarifelerini belirleyerek serbest piyasa elektrik tavanını 4800 TL/MWh'den 4200 TL/MWh'e düşürdü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan EPDK başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurul tarafından alınan bir başka kararla serbest piyasa elektrik tavanı 4.800 TL/MWh'den 4.200 TL/MWh'e düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuyu değerlendirdiğini ve enerji piyasasındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazlı maliyetleri yakından takip ettiğini vurguladı.



Elektrik tarifelerinde yüzde 16 indirim

"MESKEN ABONELERİNE HERHANGİ BİR ZAM YOK"

Mustafa Yılmz, EPDK toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Yeni fiyat döneminde konut abonelerinde herhangi bir zam veya artış yok. Şu anda en düşük fiyatlar konutlarda. Sanayi abone grubunda yüzde 16 indirim var. Ayrıca bir başka Yönetim Kurulu kararı ile. Değerimiz, elektrik limiti Açık piyasada elektriğin fiyatı 4800 TL/MWh olduğundan, özellikle yüksek elektrik tüketen endüstriyel tesislerde serbest piyasada elektrik fiyatlarının %10-15 oranında düşmesini bekliyoruz."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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