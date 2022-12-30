Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yılın son toplantısında yeni elektrik tarifelerini belirleyerek serbest piyasa elektrik tavanını 4800 TL/MWh'den 4200 TL/MWh'e düşürdü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan EPDK başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurul tarafından alınan bir başka kararla serbest piyasa elektrik tavanı 4.800 TL/MWh'den 4.200 TL/MWh'e düşürülmüştür." ifadelerini kullandı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuyu değerlendirdiğini ve enerji piyasasındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazlı maliyetleri yakından takip ettiğini vurguladı.
GÜNDEM
30 Aralık 2022 - 16:48
EPDK'dan 2023'e girmeden tüketicilere müjde: Elektrik tarifelerinde yüzde 16 indirime gidildi!
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, gerçekleştirilen yılın son toplantısında yeni tarife dönemi sürecinde mesken abonelerinin elektrik tarifelerinde herhangi bir artışa gidilmediğini, sadece sanayi abone grubuna yüzde 16 oranında bir indirim yapılması yönünde karar alındığını duyurdu.
GÜNDEM
30 Aralık 2022 - 16:48
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