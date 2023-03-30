EPDK'dan elektrik tavan fiyatlarında revize kararı! Faturalar, yüzde 14,7 indirimli gelecek..







AUF EKİM'E KADAR UZADI







EPDK yaptığı açıklamada, elektrik fiyat hareketlerini yakından takip ettiğini söylendi. Açıklamada, azami fiyatın MWh başına 4.200 bin 50 liraya düşürüldüğü bildirilirken “1 Nisan itibarıyla EPDK serbest piyasada elektriğe megavat saat başına 2 bin 600 lira tavan fiyat belirledi. Böylece, serbest piyasada sattığından daha fazla elektrik tüketen sanayi şirketlerinde aylık elektrik fiyatlarında indirim eğilimi devam ediyor. ." ifadelerine yer verildi.EPDK, 1 Nisan'da açık piyasada 3050 TL/MWH olan elektrik tavan fiyat düzenlemesinde bedeli 2600 TL/MWH'ye indirdi. Bu arada EPDK, bugünkü toplantısında altı ay süreli geçerli olacak olan UP mekanizma durumunun da Ekim ayına kadar uzatılmasına karar verdi. EPDK Başkanı Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında; "Yüksek emtia fiyatları, yüksek maliyetlerle elektrik üreten santrallerin kapanması nedeniyle bu santraller Türkiye'nin arz güvenliğini bozmuş olabilir. Bu durum tüketicilerimize çok büyük bir mali yük oluşturmasına neden olabilir. Bu vahim senaryonun yaşanmaması için sektörümüzle ortaklık kurmalarına izin vermedik. Pazarımızdaki dengeyi maksimum ödeme mekanizmasıyla 6 ayda da izlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.