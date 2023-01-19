EPDK'dan milyonlarca aboneye müjde! Faturalara iade süreci başladı... Herkes parasını geri alacak!













Geçtiğimiz hafta yapılan anlaşmalara bakılarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu anlaşmaları üzerinden anlaşmalara varılarak EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler üzerinden 40 şirket hakkında idari soruşturma açıklamasında 11 milyar lira geri ödeme yapılacağı belirtildi. AUF mekanizmasının doğası gereğince maliyet düşüşü olarak tüketiciler üzerinden faturalara yansıtıldı. EPDK Başkanı Yılmaz, 40 şirket üzerinden mutlak suretle geri ödeyeceğini idari soruşturma sürecinde ise ayrıca yürütüldüğü vurgusu yapıldı. Yılmaz, basında yer alan AUF mekanizması için yürütmeyi durdurma kararı çıkarken haberlerin doğru olmadığı bilgisi verildi. AUF konusunda hukuki açıdan tereddüt yaşanmadan EPDK'nın geri ödeme kararını siyasi mulahazalarla veya belli çıkar odaklarından gözükmek gayesiyle eleştirenler olduğu belirtilerek tüm şirketlerin bu süreçten gerekli dersi çıkarılmasıyla maliyet yükü oluşturularak girişime izin verilmesine karar verildi.EPİAŞ tarafından alınacakların teminatları üzerinden temin edileceği bilgisi paylaşıldı. 11 milyarın üzerinde olan bu tutar üzerinden AUF havuzundan bütün tüketicilerin maliyetlerinde düşüş yaşanarak harekete geçilir. AUF konusunda en az EPDK kadar hassas davranışa tabi tutulur.