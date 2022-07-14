GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 16:34

EPDK'dan yeni açıklama: Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki 35 milyon dolar yükü kalktı! Faturalar artık fazla gelmeyecek

Elektrik ve doğalgaz faturalarından alınan tüketim bedelinin yanı sıra vatandaşlardan fatura üzerinden alınan bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergilerin yanı sıra enerji dağıtım şirketleri, vatandaşların tüketim fatura bedellerine kendi maliyetlerini de yansıtıyor. EPDK ise bu duruma el atarak yeni düzenlemeler yapacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 16:34
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EPDK'dan yeni açıklama: Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki 35 milyon dolar yükü kalktı! Faturalar artık fazla gelmeyecek


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak bilinen EPDK, elektrik ve doğalgaz üzerinden alınan vergilere ve ek ücretlere karşın yeni bir yazılım oluşturmaya gidiyor. Yazılımları düzenlemeyi düşünen EPDK, fatura ücretlerinde düşüşlerin olacağını tahmin ediyor. İşte detaylar...

Yerli teknoloji elektrik ve doğalgaz faturaları üzerindeki yük azalacak

2020 senesinde yeni bir karar alan EPDK, enerji dağıtım şirketlerinin kullandığı maliyetli yazılımlar yerine yerli teknoloji ile yerli yazılımların üretilmesine ve şirketlerin de bu yazılımı kullanması talebinde bulunarak ödemelerin en az yarıya indirilmesi teklifinde bulunmuştu. Konuyla alakalı olarak 2020 senesinin Aralık ayında ELDER'in yanı sıra 21 elektrik dağıtım şirketi, 2021 senesinin Ocak ayında ise GAZBİR-GAZMER yanı sıra 11 doğalgaz şirketi EPDK ile anlaştı. Bu doğrultuda EPDK'nın kurmuş olduğu ‘Yerli Enerji Yerli Teknoloji’ Ar-Ge projesi grubu, çalışmaların bu ay sonlanacağını açıkladı. Ayrıca çalışma grubunun yeni yazılımları şirketlere uygulamaya başlamasının ardından başlangıç bedeli olarak ödenen 160 milyon dolarlık maliyetten kaçınılacağı da öğrenildi.



epdk yerli yazılım

Yabancı yazılım bırakılacak ve 30 ila 35 milyon arasında tasarruf sağlanacak

Üzerinde çalışılan proje doğrultusunda EPDK 28 farklı yazılım analizi çalışmasını tamamladı. EPDK'nın çalışan proje grubu elektrik dağıtım sektöründe kullanılıyor olan 173 farklı yazılım markası yerine yerli yazılım çalışmaları tamamlandı. Proje grubu bu ayın sonunda yazılımlarını tanıtacak. Bununla beraber yalnızca yazılım satın alınırken ödenen 160 milyon dolarlık maliyetten değil her sene lisans için ödenen 30-35 milyon dolarlık harcamalardan da tasarruf elde edilecek. 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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