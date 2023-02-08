EPDK flaş kararı açıkladı: O işlemler 1 ay ötelendi







EPDK’DAN DEPREM BÖLGELERİ İÇİN YENİ KARAR! YÜKÜMLÜLÜKLER 30 GÜN ERTELENDİ!







Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, dün saat 04:17 sularında yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremle Cumhuriyet tarihinin en büyük sarsıntısına maruz kaldı. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Adana ilçeleri de depremden etkilendi. İlgili şehirlerde can kayıplarının kayda geçtiği ve binlerce binanın da yıkıldığı bildirildi.Öğle saatlerine kadar 100’ü aşkın artçı ile karşı karşıya kalan depremzedeler, saat 13:24'te bir büyük deprem ile tekrar yüzleşmek durumunda kaldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde olan bu deprem, yetkililer tarafından depremzedelere gönderilecek olan yardımları hızlandırmak için önemli bir neden oldu. 24 saatin ardından arama-kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, kamu kurumları ve firmalar depremzedelere yardım etmek için birçok karar aldı. GSM şirketleri ve EPDK'dan gelen kararlardan biri, depremden etkilenen illerin akaryakıt istasyonları ve OSB'lerinde yaşanabilecek olan elektrik kesintileri ve yakıt sorunlarının çözüme kavuşturulması için alınan önlemler oldu. EPDK, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yakıt konusunda yaşanabilecek sorunların önüne geçmek ve vatandaşların ve yetkililerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla, depremden zarar gören istasyonlara 30 günlük süre ile ertelenmiş ödemeler ve yükümlülükler sağlayacak.